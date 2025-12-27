Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 42, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 42 bercerita tentang beberapa kejanggalan tentang Rafki yang mulai terkuak di rumah Darma.

Salah satunya, saat Rafki mengaku suka makanan pedas namun Rafka sebenarnya tidak tahan dengan rasa pedas. Lainnya, dia minta vas bunga dari kamarnya dipindahkan karena dia mengalami alergi.

Lilis bingung karena yang alergi terhadap serbuk bunga adalah Rafki, bukan Rafka. Namun Rafki berusaha mengeles. Di lain waktu, Darma sempat memanggilnya dengan nama Rafki bukan Rafka.

Berbagai kejanggalan yang mulai disadari Darma dan Lilis itu membuat Rafki khawatir bahwa penyamarannya akan terendus. Sementara itu, Rafki dan Ayuna bersiap menjalankan relaunch toner dengan mini van dan rebranding Clevana dengan berkeliling Jabodetabek.

Ayuna dan Rafki datang bersama tim, memberi semangat sebelum acara dimulai. Live streaming berlangsung lancar, Ayuna tampil percaya diri mempresentasikan produknya, sementara Rafki mendampingi dengan sikap tenang dan penuh perhatian.