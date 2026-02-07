Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 84, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 84, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 84, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 84 bercerita tentang Ayuna, Rafki, dan Darma yang mengikuti prosesi doa bersama dan tabur bunga di pantai. Rafki diliputi rasa bersalah dan menyesal atas konflik masa lalunya dengan Rafka.

Sementara Ayuna larut dalam kesedihan dan mengenang perjalanan hidupnya bersama Rafka. Nila tampak bersedih di depan orang-orang. Namun sebenarnya, diam-diam dia justru merasa puas karena menganggap Rafka sudah tidak lagi menjadi ancaman baginya.

Sepulang dari lokasi pencarian, Nila semakin menunjukkan sikap dingin dan manipulatif. Ia menekan Darma agar segera fokus kembali pada perusahaan dan berhenti memikirkan Rafka.

Di balik sikapnya, Nila berniat menyingkirkan Rafki agar Darma sepenuhnya bergantung padanya. Tristan mendatangi Ayuna di pantai dan menanyakan apakah Ayuna memang tahu mengenai identitas Rafki.

Tristan sangat terpukul ketika tahu ternyata Ayuna sudah mengetahui semua itu sejak awal. Namun saat Tristan hendak memberitahu perasaannya, Ayuna sudah lebih dulu memberitahu kalau dia mencintai Rafki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/598/3200068/mencintai_ipar_sendiri-QLsJ_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 83, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/598/3199800/mencintai_ipar_sendiri-34g9_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 81-82, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/598/3198755/cinta_sepenuh_jiwa-Foqp_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 124, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/598/3198763/mencintai_ipar_sendiri-ryxq_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 76, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/598/3198527/mencintai_ipar_sendiri-B7Aa_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 75, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/598/3197131/mencintai_ipar_sendiri-fBuG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 69, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement