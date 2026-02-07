Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 84, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 84 bercerita tentang Ayuna, Rafki, dan Darma yang mengikuti prosesi doa bersama dan tabur bunga di pantai. Rafki diliputi rasa bersalah dan menyesal atas konflik masa lalunya dengan Rafka.

Sementara Ayuna larut dalam kesedihan dan mengenang perjalanan hidupnya bersama Rafka. Nila tampak bersedih di depan orang-orang. Namun sebenarnya, diam-diam dia justru merasa puas karena menganggap Rafka sudah tidak lagi menjadi ancaman baginya.

Sepulang dari lokasi pencarian, Nila semakin menunjukkan sikap dingin dan manipulatif. Ia menekan Darma agar segera fokus kembali pada perusahaan dan berhenti memikirkan Rafka.

Di balik sikapnya, Nila berniat menyingkirkan Rafki agar Darma sepenuhnya bergantung padanya. Tristan mendatangi Ayuna di pantai dan menanyakan apakah Ayuna memang tahu mengenai identitas Rafki.

Tristan sangat terpukul ketika tahu ternyata Ayuna sudah mengetahui semua itu sejak awal. Namun saat Tristan hendak memberitahu perasaannya, Ayuna sudah lebih dulu memberitahu kalau dia mencintai Rafki.