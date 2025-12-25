Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 40, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 40, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 40 bercerita tentangR afki yang meluapkan kemarahannya kepada Hendar dan Meli di depan kantor polisi.

Dia tak terima melihat Ayuna disakiti oleh orangtua angkatnya sendiri. Ia mengancam akan memenjarakan mertuanya itu tanpa ampun meski Ayuna memohon sambil menangis agar suaminya melepaskan mereka.

Ayuna merasa berutang budi pada orangtuanya karena telah membesarkan dirinya. Tristan yang merasa khawatir, mencoba menghubungi Ayuna melalui panggilan video.

Namun hal itu justru memancing rasa cemburu Rafki yang terlihat jelas karena ia terus memberi perhatian pada Ayuna. Sementara itu, Arta menyerahkan hasil perbandingan uji laboratorium toner yang dipakai Ayuna dan milik Clevana.

Hasilnya, menunjukkan adanya kandungan zat kimia berbahaya yang sengaja dimasukkan oleh seseorang. Rafki dan Ayuna sangat kaget mengetahui fakta ini dan menduga adanya sabotase untuk mencelakai Ayuna.

Di lain pihak, Shilla nekat melabrak Rafki di ruangan Rafka karena merasa pria itu berubah menjadi dingin dan kasar padanya demi membela Ayuna.

Rafki membalas kemarahan itu dengan tuduhan tajam mengenai perselingkuhan Shilla yang disaksikannya sendiri, sehingga membuat Shilla terpojok. Pertengkaran hebat mereka nyaris ketahuan oleh Darma.