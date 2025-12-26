Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 41, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 41, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 41 bercerita tentang Ayuna yang akhirnya memberanikan diri menemui Nila di ruangannya.

Tujuannya, untuk menunjukkan bukti hasil laboratorium dan rekaman kamera pengawas yang ia temukan. Nila yang emosi mencoba menampar Ayuna karena merasa terancam dengan video itu.

Tetapi kali ini, Ayuna melawan dan menahan tangan Nila dengan kuat. Ayuna memberikan peringatan keras bahwa ia tidak akan tinggal diam jika terus disakiti.

Ayuna melihat Beni, kemudian ia bersama Rafki mengejarnya. Ayuna dan Rafki hampir berhasil menangkap Beni setelah perkelahian sengit, namun Shilla secara licik menggagalkan semuanya dengan berpura-pura menolong.

Mobil Shilla sengaja dibuat mogok, memberi celah bagi Beni untuk kabur. Di perjalanan, Rafki terlihat kesal karena gagal menangkap Beni. Ayuna berinisiatif membelikan bunga untuk Rafki agar kembali tersenyum.