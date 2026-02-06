Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 83, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 83 bercerita tentang Darma yang mengungkapkan bahwa Rafki adalah anak kandung Nila yang selama ini hilang.

Nila terpukul dan menolak keras fakta tersebut. Dia meluapkan kemarahannya dengan menuduh Rafki sebagai penyebab hilangnya Rafka.

Di tengah ketegangan tersebut, Darma menegaskan, ia percaya pada Rafki dan tidak akan berhenti mencari Rafka. Ingatan Nila pun berputar ke masa lalu, saat ia mengetahui keberadaan Rafki dan memilih bekerja sama dengan Rafka untuk menyembunyikan kebenaran dari Darma.

Kembali ke masa kini, Nila menahan emosinya dan berpura-pura menerima keadaan. Hubungan Ayuna dan Rafki semakin rumit setelah Tristan menelepon Ayuna untuk menanyakan kondisi Darma.

Hal itu memicu kecemburuan Rafki sekaligus menimbulkan tanda tanya di benak Tristan. Dia pun mulai mengingat berbagai kejanggalan di masa lalu yang berkaitan dengan Rafka.