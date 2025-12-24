Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 39: Rafki Buktikan Beni Pelaku Sabotase

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki bertemu Arta dan mulai mengumpulkan petunjuk sabotase yang mengarah pada Beni, hingga akhirnya Rafki mengeluarkan press release yang menegaskan Ayuna sebagai korban. Rafki mengajak Ayuna pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, ternyata sudah ada Meli dan Hendar.

Konflik memuncak saat Hendar dan Meli mendatangi rumah Darma untuk menuntut pertanggungjawaban atas krisis perusahaan mereka. Pertengkaran panas terjadi antara Nila, Meli, dan Hendar, hingga situasi nyaris tak terkendali. Meli dengan keras menyalahkan Ayuna atas kehancuran perusahaan mereka, membuat Ayuna terpukul dan merasa bersalah.

Rafki kembali membela Ayuna dan meminta Meli - Hendar agar tidak selalu menyalahkan Ayuna. Rafki memberikan bukti lain yang menyebabkan gagalnya launching produk baru. Rafki menjelaskan kalau Beni terlibat dalam sabotase gagalnya launching produk dan Ayuna pun curiga Beni ada keterlibatannya juga atas kematian Bella.

Rafki meminta Darma, Nila, Hendar, Meli ke kantor polisi untuk membuka kembail kasus kematian Bella. Rafki menekankan ini demi kebaikan perusahaan Hendar - Meli dan agar cepat mengetahui siapa dalang semua permasalahan ini.

Apakah Rafki dapat mengungkap misteri kematian Bella? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!



(kha)