Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 39: Rafki Buktikan Beni Pelaku Sabotase

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |18:01 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 39: Rafki Buktikan Beni Pelaku Sabotase
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki bertemu Arta dan mulai mengumpulkan petunjuk sabotase yang mengarah pada Beni, hingga akhirnya Rafki mengeluarkan press release yang menegaskan Ayuna sebagai korban. Rafki mengajak Ayuna pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, ternyata sudah ada Meli dan Hendar.

Konflik memuncak saat Hendar dan Meli mendatangi rumah Darma untuk menuntut pertanggungjawaban atas krisis perusahaan mereka. Pertengkaran panas terjadi antara Nila, Meli, dan Hendar, hingga situasi nyaris tak terkendali. Meli dengan keras menyalahkan Ayuna atas kehancuran perusahaan mereka, membuat Ayuna terpukul dan merasa bersalah.
Rafki kembali membela Ayuna dan meminta Meli - Hendar agar tidak selalu menyalahkan Ayuna. Rafki memberikan bukti lain yang menyebabkan gagalnya launching produk baru. Rafki menjelaskan kalau Beni terlibat dalam sabotase gagalnya launching produk dan Ayuna pun curiga Beni ada keterlibatannya juga atas kematian Bella.

Rafki meminta Darma, Nila, Hendar, Meli ke kantor polisi untuk membuka kembail kasus kematian Bella. Rafki menekankan ini demi kebaikan perusahaan Hendar - Meli dan agar cepat mengetahui siapa dalang semua permasalahan ini.

Apakah Rafki dapat mengungkap misteri kematian Bella? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/598/3191651//terbelenggu_rindu-VQZ0_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 455: Keselamatan Anak-Anak Amira Terancam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191462//dahsyatnya_meet_and_greet-nFtC_large.jpg
Warga Cibubur, Bersiaplah Liburan Bersama Cast Kau Ditakdirkan Untukku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191448//mencintai_ipar_sendiri-FmTu_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 38, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/598/3191295//mencintai_ipar_sendiri-jQPM_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 37, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/598/3191185//kau_ditakdirkan_untukku-AFbH_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 234B: Rafa Sodorkan Bukti di Persidangan, Michelle Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/598/3191178//cinta_sepenuh_jiwa-5lWr_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 81: Sadari Ketulusan Julian, Lala Menerima Cintanya?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement