Tetangga Adalah Maut, Microdrama Terbaru dari VISION+

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul Tetangga Adalah Maut. Kisahnya akan membawa penonton masuk dalam kehidupan Arman dan Dira, pasangan muda yang terlihat bahagia dari luar.

Di lingkungan tempat tinggal mereka, pasangan ini dikenal harmonies. Arman bekerja sebagai arsitek freelance yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sementara Dira adalah seorang guru TK.

Kehidupan mereka berjalan tanpa drama berarti. Tak ada konflik besar. Sampai suatu hari, ketenangan itu mulai terusik oleh hal yang awalnya terlihat sepele: hadirnya tetangga baru di sebelah rumah mereka.

Nadine, tetangga baru itu langsung mencuri perhatian warga kompleks. Awalnya, Dira menganggap kehadiran Nadine bukan masalah. Namun pelan-pelan, kehadirannya mulai terasa berbeda.

Tanpa disadari, Nadine semakin sering masuk ke kehidupan Arman dan Dira mulai dari obrolan ringan yang terasa terlalu dekat hingga perhatian kecil yang memicu tanda tanya.

Arman berusaha tetap bersikap biasa dan menjaga jarak. Sayangnya, sikapnya yang terlihat canggung justru membuat situasi semakin rumit. Semua kecurigaan Dira akhirnya terbukti.

Dalam sebuah momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Dira memergoki perselingkuhan Arman dan Nadine. Sejak saat itu, segalanya berubah. Kepercayaan runtuh, dan rumah tangga yang selama ini terlihat baik-baik saja tak lagi sama.