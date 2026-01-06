Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama VISION+ Amnesia: Ketika Hilang Ingatan Berujung Pengkhianatan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:30 WIB
Microdrama VISION+ Amnesia: Ketika Hilang Ingatan Berujung Pengkhianatan
Microdrama VISION+ Amnesia: Ketika Hilang Ingatan Berujung Pengkhianatan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Bagi Anda pencinta drama romance penuh konflik emosional wajib melirik microdrama terbaru dari VISION+ berjudul Amnesia . Drama pendek ini bisa Anda tonton dengan mengklik tautan berikut ini.

Menghadirkan kisah pengkhianatan, cerita Amnesia akan berfokus pada Bryan, seorang pria yang memergoki kekasihnya, Vanesa, berselingkuh secara terang-terangan. Rasa kecewa dan amarah membuat Bryan memutuskan pergi meninggalkan Vanesa.

Namun karena masalah itu, konsentrasinya terganggu hingga ia mengalami kecelakaan. Bryan beruntung diselamatkan oleh Carla, seorang perempuan baik hati yang kemudian merawatnya dengan penuh perhatian. Sayangnya, kecelakaan itu membuat Bryan hilang ingatan.

Dalam kondisi rapuh tersebut, Carla menjadi satu-satunya orang yang menemani Bryan melewati masa pemulihan, menumbuhkan ikatan emosional di antara keduanya. Situasi berubah ketika Vanesa kembali menemukan Bryan.

Ia kemudian mengajaknya pulang dan ingin melanjutkan hubungan mereka. Bryan menyetujui dengan satu syarat: Carla harus ikut bersamanya. Vanesa, yang terlihat menyesal dan penuh cinta, terus mendesak Bryan untuk segera menikah.

Namun di balik sikap manis itu, Vanesa menyimpan rencana jahat. Secara tidak sengaja, Carla mendengar percakapan Vanesa dengan selingkuhannya, termasuk fakta bahwa kehamilan Vanesa bukanlah anak Bryan, melainkan hasil hubungan gelapnya.

Dengan keberanian dan ketulusan, Carla berusaha mengungkap kebenaran itu di hadapan Bryan. Pengungkapan tersebut menjadi titik balik yang mengembalikan ingatan Bryan sekaligus menyadarkannya tentang pengkhianatan yang selama ini tersembunyi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/598/3193543/my_psycho_husband-EkHA_large.jpg
Microdrama VISION+ My Psycho Husband: Dilema Terjebak Pernikahan Toxic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/598/3191996/microdrama_obsession-V6Ff_large.jpg
Sinopsis Microdrama VISION+ Obsession: Ketika Cinta Tumbuh dari Kebohongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191478/tetangga_adalah_maut-UZlK_large.jpg
Tetangga Adalah Maut, Microdrama Terbaru dari VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191418/still_single-8nVM_large.jpg
Masih Single di Usia 27? Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/598/3191337/teror_mia-VP8Z_large.png
Microdrama VISION+ Teror Mia: Ketika Kehidupan Sempurna Jadi Mimpi Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488/rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement