Microdrama VISION+ Amnesia: Ketika Hilang Ingatan Berujung Pengkhianatan

JAKARTA - Bagi Anda pencinta drama romance penuh konflik emosional wajib melirik microdrama terbaru dari VISION+ berjudul Amnesia . Drama pendek ini bisa Anda tonton dengan mengklik tautan berikut ini.

Menghadirkan kisah pengkhianatan, cerita Amnesia akan berfokus pada Bryan, seorang pria yang memergoki kekasihnya, Vanesa, berselingkuh secara terang-terangan. Rasa kecewa dan amarah membuat Bryan memutuskan pergi meninggalkan Vanesa.

Namun karena masalah itu, konsentrasinya terganggu hingga ia mengalami kecelakaan. Bryan beruntung diselamatkan oleh Carla, seorang perempuan baik hati yang kemudian merawatnya dengan penuh perhatian. Sayangnya, kecelakaan itu membuat Bryan hilang ingatan.

Dalam kondisi rapuh tersebut, Carla menjadi satu-satunya orang yang menemani Bryan melewati masa pemulihan, menumbuhkan ikatan emosional di antara keduanya. Situasi berubah ketika Vanesa kembali menemukan Bryan.

Ia kemudian mengajaknya pulang dan ingin melanjutkan hubungan mereka. Bryan menyetujui dengan satu syarat: Carla harus ikut bersamanya. Vanesa, yang terlihat menyesal dan penuh cinta, terus mendesak Bryan untuk segera menikah.

Namun di balik sikap manis itu, Vanesa menyimpan rencana jahat. Secara tidak sengaja, Carla mendengar percakapan Vanesa dengan selingkuhannya, termasuk fakta bahwa kehamilan Vanesa bukanlah anak Bryan, melainkan hasil hubungan gelapnya.

Dengan keberanian dan ketulusan, Carla berusaha mengungkap kebenaran itu di hadapan Bryan. Pengungkapan tersebut menjadi titik balik yang mengembalikan ingatan Bryan sekaligus menyadarkannya tentang pengkhianatan yang selama ini tersembunyi.