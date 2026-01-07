Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama VISION+ Kalau Sayang Jangan Direkam: Kisah Hubungan Toxic yang Manipulatif

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |13:30 WIB
Microdrama VISION+ Kalau Sayang Jangan Direkam: Kisah Hubungan Toxic yang Manipulatif
Microdrama VISION+ Kalau Sayang Jangan Direkam: Kisah Hubungan Toxic yang Manipulatif. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - VISION+ merilis microdrama terbaru berjudul Kalau Sayang Jangan Direkam, kisah tentang hubungan yang awalnya tampak manis, namun perlahan berubah menjadi toxic dan manipulatif. Anda bisa menonton streaming microdrama ini di VISION+ dengan mengklik link ini.

Ceritanya berfokus pada Kiana, mahasiswi 19 tahun dari keluarga kurang mampu. Dia berjuang keras mempertahankan beasiswanya demi bisa lulus kuliah dan mengubah nasib keluarga.

Kiana dikenal sebagai mahasiswa berprestasi, aktif berorganisasi, dan sebisa mungkin menjauh dari masalah agar masa depannya tetap aman. Namun hidupnya berubah ketika bertemu Rafa.

Rafa merupakan mahasiswa tingkat akhir yang dikenal pintar, populer, dan berasal dari keluarga berpengaruh di kampus. Rafa terlihat dewasa, perhatian, sering membantu urusan akademik Kiana, bahkan menjanjikan peluang karir setelah lulus. 

Di mata Kiana, Rafa tampak seperti sosok pria idaman. Namun sahabat Kiana, Amalia, sebenarnya sudah lebih dulu memperingatkan bahwa Rafa menyimpan sisi gelap yang berbahaya. 

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
