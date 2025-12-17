Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bertahan di Tengah Konflik Keluarga, Ini Kisah Aurora di Microdrama VISION+ Guardian Angel 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |21:23 WIB
Bertahan di Tengah Konflik Keluarga, Ini Kisah Aurora di Microdrama VISION+ <i>Guardian Angel</i> 
Microdrama Guardian Angel
A
A
A

JAKARTA - Perjuangan, pengorbanan, dan rahasia masa lalu diangkat dalam microdrama terbaru VISION+, berjudul Guardian Angel. Cerita ini membawa penonton mengikuti kehidupan seorang perempuan yang harus bertahan di tengah konflik keluarga dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. 

Klik di sini untuk nonton streaming keseruan cerita microdrama Guardian Angel. Cerita berfokus pada hidup Aurora yang tak pernah berjalan mudah. Sejak lama, ia terbiasa memikul tanggung jawab besar di usianya yang masih muda. 

Setiap hari ia bekerja keras, bukan demi ambisi pribadi, melainkan untuk membiayai pengobatan sang ayah, William. Di tengah kondisi tersebut, Aurora harus tinggal satu rumah dengan Betty, adik William. Hubungan keduanya jauh dari kata hangat. Di balik sikap dinginnya, Betty menyimpan ambisi tersembunyi terhadap rumah warisan keluarga. 
Aurora pun kerap menjadi sasaran perlakuan tidak menyenangkan. Perlahan, hidup Aurora berubah ketika Andrew hadir sebagai manajer baru di tempat ia bekerja. Sosok Andrew yang tenang dan perhatian menjadi satu-satunya tempat Aurora bersandar. Namun, kedekatan itu menyimpan rahasia besar. 

Andrew datang bukan sekadar sebagai rekan kerja, melainkan membawa misi dari Eliza, ibu kandung Aurora. Berbagai bantuan yang Aurora dapatkan mulai memunculkan banyak pertanyaan. Perlahan, Aurora menyadari bahwa kehadiran Andrew dan sosok Eliza menyimpan rahasia besar tentang masa lalunya. 

Di titik inilah Aurora dihadapkan pada kenyataan pahit tentang keluarga, pengorbanan seorang ibu, dan pilihan hati. Dikemas dalam format microdrama berdurasi singkat, Guardian Angel menyajikan cerita padat dengan konflik emosional dan karakter yang kuat. 

Microdrama ini dapat disaksikan secara streaming di VISION+. Langganan mulai dari Rp20.000. Download aplikasi VISION+ di App Store atau Play Store sekarang. -

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190316//saksikan_turnamen_tenis_next_gen_atp_finals_2025_di_vision_plus-DBGy_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Next Gen ATP Finals 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/598/3190307//mertua-Z2zn_large.JPG
Dua Mertua Satu Rumah, Gimana Jadinya? Sinopsis Microdrama Mertua vs Mertua di VISION+ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/598/3190069//microdrama_skandal-aXxd_large.JPG
Dijebak Skandal Palsu, Ini Sinopsis Microdrama Skandal VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189816//timnas_putri_indonesia_vs_vietnam-Os6y_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488//rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189439//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025_di_vision-AxQ5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Barcelona Finals, Nonton di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement