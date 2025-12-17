Bertahan di Tengah Konflik Keluarga, Ini Kisah Aurora di Microdrama VISION+ Guardian Angel

JAKARTA - Perjuangan, pengorbanan, dan rahasia masa lalu diangkat dalam microdrama terbaru VISION+, berjudul Guardian Angel. Cerita ini membawa penonton mengikuti kehidupan seorang perempuan yang harus bertahan di tengah konflik keluarga dan kebenaran yang selama ini tersembunyi.

Klik di sini untuk nonton streaming keseruan cerita microdrama Guardian Angel. Cerita berfokus pada hidup Aurora yang tak pernah berjalan mudah. Sejak lama, ia terbiasa memikul tanggung jawab besar di usianya yang masih muda.

Setiap hari ia bekerja keras, bukan demi ambisi pribadi, melainkan untuk membiayai pengobatan sang ayah, William. Di tengah kondisi tersebut, Aurora harus tinggal satu rumah dengan Betty, adik William. Hubungan keduanya jauh dari kata hangat. Di balik sikap dinginnya, Betty menyimpan ambisi tersembunyi terhadap rumah warisan keluarga.

Aurora pun kerap menjadi sasaran perlakuan tidak menyenangkan. Perlahan, hidup Aurora berubah ketika Andrew hadir sebagai manajer baru di tempat ia bekerja. Sosok Andrew yang tenang dan perhatian menjadi satu-satunya tempat Aurora bersandar. Namun, kedekatan itu menyimpan rahasia besar.

Andrew datang bukan sekadar sebagai rekan kerja, melainkan membawa misi dari Eliza, ibu kandung Aurora. Berbagai bantuan yang Aurora dapatkan mulai memunculkan banyak pertanyaan. Perlahan, Aurora menyadari bahwa kehadiran Andrew dan sosok Eliza menyimpan rahasia besar tentang masa lalunya.

Di titik inilah Aurora dihadapkan pada kenyataan pahit tentang keluarga, pengorbanan seorang ibu, dan pilihan hati. Dikemas dalam format microdrama berdurasi singkat, Guardian Angel menyajikan cerita padat dengan konflik emosional dan karakter yang kuat.

(kha)