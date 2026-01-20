Microdrama VISION+ Cinta yang Salah: Ketika Shandy Terobsesi pada Kakak Kelas

Microdrama VISION+ Cinta yang Salah: Ketika Shandy Terobsesi pada Kakak Kelas. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul Cinta Yang Salah. Ceritanya sederhana dan mengangkat kisah yang kerap dianggap sepele.

Microdrama ini bercerita tentang cinta pertama yang ternyata tidak seindah bayangan. Anda dapat menonton streaming keseruan kisahnya dengan mengklik di sini.

Shandy Rinjani merupakan mahasiswi baru yang sejak SMA sudah jatuh hati pada kakak kelasnya bernama Romeo. Rasa suka itu ternyata tak sekadar kekaguman biasa.

Demi bisa dekat dengan Romeo, Shandy bahkan rela mengikuti jejak pria itu masuk universitas dan jurusan yang sama. Sesuatu yang sebenarnya tidak dia minati.

Bagi Shandy, bertemu kembali dengan Romeo di kampus adalah mimpi yang jadi kenyataan. Sayangnya, Romeo yang ia temui bukan lagi sosok yang dulu ia kenal.