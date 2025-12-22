Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama VISION+ Teror Mia: Ketika Kehidupan Sempurna Jadi Mimpi Buruk

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |20:30 WIB
Microdrama VISION+ Teror Mia: Ketika Kehidupan Sempurna Jadi Mimpi Buruk
Microdrama VISION+ Teror Mia: Ketika Kehidupan Sempurna Jadi Mimpi Buruk. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Di layar kaca, kehidupan Rihana terlihat nyaris sempurna. Wajahnya cantik, bisnis sukses, dan keluarganya tampak hangat serta romantis. Bagi jutaan followers, hidupnya adalah sebuah impian. 

Namun, di balik sorot kamera dan unggahan media sosial, tersimpan rahasia gelap yang perlahan berubah menjadi teror. Inilah gambaran cerita microdrama terbaru VISION+ berjudul Teror Mia yang bisa ditonton lengkap di sini.

Microdrama Teror Mia mengajak penonton masuk ke sisi lain kehidupan Rihana, seorang beauty vlogger terkenal. Apa yang ditampilkan di kamera hanyalah sebagian kecil dari hidupnya. 

Sampai Mia, mantan karyawan yang pernah menjadi bagian dari hidup Rihana datang kembali. Luka yang ditinggalkan Rihana di masa lalu membuat Mia kembali dengan satu tujuan: balas dendam. 

Tanpa teriak, tanpa ancaman terang-terangan, Mia memilih jalan yang paling menusuk, masuk perlahan ke kehidupan Rihanna. Target pertamanya adalah Gavin, anak laki-laki Rihana. Dari kedekatan inilah semuanya berubah.

Halaman:
1 2
