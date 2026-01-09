Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama Status Palsu, Streaming Episode Lengkapnya di VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |20:30 WIB
JAKARTA - Bagaimana jika hidup yang tadinya serba ada, tiba-tiba berubah total dalam semalam? Itulah yang dialami Natasha dalam microdrama terbaru VISION+, Status Palsu.

Microdrama ini hadir dengan format episode singkat, namun dengan isi yang padat konflik dan emosi. Untuk menonton streaming microdrama ini, Anda bisa mengklik linknya di sini.

Hidup Natasha berubah total dalam sekejap. Dari mahasiswi yang hidup nyaman, ia harus menghadapi kenyataan pahit ketika ayahnya ditangkap karena kasus korupsi besar.

Semua aset keluarga disita, status sosial turun, dan Natasha dipaksa belajar hidup dari nol. Dari yang biasanya hidup tanpa beban, Kini dia harus menjual mobil satu-satunya demi biaya pengobatan sang ibu.

Ia juga dikhianati sahabat sendiri dan menjadi sasaran bully di
kampus. Natasha berusaha terlihat baik-baik saja, namun tekanan demi tekanan membuat hidupnya terasa semakin berat.

Di tengah kondisi itu, muncul Adrian yang justru jadi satu-satunya orang yang berdiri di pihak Natasha. Mereka dipertemukan lewat pekerjaan yang sama, lalu mulai saling mengenal dan menguatkan, hingga perlahan tumbuh rasa cinta.

Hubungan mereka bukan dibangun dari status atau latar belakang, tapi dari kejujuran dan empati. Menariknya, saat kebenaran akhirnya terungkap dan nama keluarga Natasha pulih, ia justru memilih untuk tidak kembali ke kehidupan lamanya.

