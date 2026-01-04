Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Microdrama VISION+ My Psycho Husband: Dilema Terjebak Pernikahan Toxic

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |20:30 WIB
Microdrama VISION+ My Psycho Husband: Dilema Terjebak Pernikahan Toxic
Microdrama VISION+ My Psycho Husband: Dilema Terjebak Pernikahan Toxic. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pencinta drama romance tentu akan tertarik dengan My Psycho Husband, microdrama terbaru dari VISION+. Untuk menontonnya, Anda bisa mengklik link ini.

Kisahnya tentang Alya, istri yang hidup di lingkungan elit dan bergelimang kemewahan. Namun di balik kehidupannya yang tampak sempurna, Alya terperangkap pernikahan toxic.

Raka, suaminya tak hanya kerap melakukan KDRT, baik fisik maupun verbal, namun juga manipulatif. Dia mengontrol sang istri dengan kondisi ibu Alya yang mengalami stroke.

Namun kehidupan Alya perlahan berubah ketika bertemu Adrian, seorang pria yang pindah ke rumah sebelah. Pria itu membawa kehangatan dan perhatian yang sudah lama tidak Alya rasakan.

Kedekatan mereka tumbuh menjadi pelarian emosional yang memberi Alya secercah harapan di tengah rasa takut. Namun hubungan itu bukan tanpa risiko. 

Raka mulai mencium perubahan sikap Alya dan semakin memperketat kontrolnya. Kecemburuan berubah menjadi obsesi, pengawasan semakin ketat, dan ancaman terhadap keselamatan ibu Alya.

Di sisi lain, Adrian ternyata menyimpan rahasia besar. Ia adalah pewaris keluarga konglomerat yang juga terjebak dalam pernikahan toxic demi kepentingan bisnis. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/598/3191996/microdrama_obsession-V6Ff_large.jpg
Sinopsis Microdrama VISION+ Obsession: Ketika Cinta Tumbuh dari Kebohongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191478/tetangga_adalah_maut-UZlK_large.jpg
Tetangga Adalah Maut, Microdrama Terbaru dari VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191418/still_single-8nVM_large.jpg
Masih Single di Usia 27? Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/598/3191337/teror_mia-VP8Z_large.png
Microdrama VISION+ Teror Mia: Ketika Kehidupan Sempurna Jadi Mimpi Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488/rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325/my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement