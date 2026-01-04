Microdrama VISION+ My Psycho Husband: Dilema Terjebak Pernikahan Toxic

JAKARTA - Pencinta drama romance tentu akan tertarik dengan My Psycho Husband, microdrama terbaru dari VISION+.

Kisahnya tentang Alya, istri yang hidup di lingkungan elit dan bergelimang kemewahan. Namun di balik kehidupannya yang tampak sempurna, Alya terperangkap pernikahan toxic.

Raka, suaminya tak hanya kerap melakukan KDRT, baik fisik maupun verbal, namun juga manipulatif. Dia mengontrol sang istri dengan kondisi ibu Alya yang mengalami stroke.

Namun kehidupan Alya perlahan berubah ketika bertemu Adrian, seorang pria yang pindah ke rumah sebelah. Pria itu membawa kehangatan dan perhatian yang sudah lama tidak Alya rasakan.

Kedekatan mereka tumbuh menjadi pelarian emosional yang memberi Alya secercah harapan di tengah rasa takut. Namun hubungan itu bukan tanpa risiko.

Raka mulai mencium perubahan sikap Alya dan semakin memperketat kontrolnya. Kecemburuan berubah menjadi obsesi, pengawasan semakin ketat, dan ancaman terhadap keselamatan ibu Alya.

Di sisi lain, Adrian ternyata menyimpan rahasia besar. Ia adalah pewaris keluarga konglomerat yang juga terjebak dalam pernikahan toxic demi kepentingan bisnis.