Dua Mertua Satu Rumah, Gimana Jadinya? Sinopsis Microdrama Mertua vs Mertua di VISION+

JAKARTA - Apa jadinya jika dua mertua dengan adat, prinsip, dan cara pandang yang bertolak belakang harus tinggal di bawah satu atap? Apalagi saat kelahiran cucu pertama kerap membuat antusiasme para nenek memuncak dan ego sulit dikendalikan. Inilah konflik yang diangkat dalam microdrama terbaru VISION+, “Mertua vs Mertua”, yang siap menguras emosi sekaligus mengundang tawa penonton. Nonton cerita lengkapnya dengan klik di sini.

Microdrama “Mertua vs Mertua” berfokus pada kehidupan Sadam dan Tari, pasangan muda yang tengah menantikan kelahiran anak pertama. Saat usia kandungan Tari memasuki delapan bulan, rumah tangga mereka justru berada di titik paling rapuh.

Emosi Tari yang semakin sensitif dan kesibukan Sadam di pekerjaan membuat ketegangan mulai terasa di dalam rumah. Masalah semakin rumit ketika dua ibu dengan latar belakang yang sangat bertolak belakang harus tinggal serumah.

Bu Rika, ibu Sadam yang modern dan dominan, percaya penuh pada teori parenting kekinian dan pendekatan medis. Di sisi lain, Bu Sri, ibu Tari yang tradisional dan berasal dari desa, memegang teguh kepercayaan turun-temurun yang ia yakini paling benar. Perbedaan prinsip tersebut mengubah rumah menjadi arena perang dingin.

Mulai dari adu pendapat soal makanan terbaik untuk ibu hamil, cara tidur yang paling aman, hingga perdebatan klasik antara tradisi dan sains. Sadam terjebak di posisi serba salah, sementara Tari justru menjadi korban utama dari konflik yang tak kunjung usai. Puncak cerita terjadi saat Tari melahirkan.