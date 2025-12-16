Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dua Mertua Satu Rumah, Gimana Jadinya? Sinopsis Microdrama Mertua vs Mertua di VISION+ 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |20:56 WIB
Dua Mertua Satu Rumah, Gimana Jadinya? Sinopsis Microdrama <i>Mertua vs Mertua</i> di VISION+ 
Mertua
A
A
A

JAKARTA - Apa jadinya jika dua mertua dengan adat, prinsip, dan cara pandang yang bertolak belakang harus tinggal di bawah satu atap? Apalagi saat kelahiran cucu pertama kerap membuat antusiasme para nenek memuncak dan ego sulit dikendalikan.  Inilah konflik yang diangkat dalam microdrama terbaru VISION+, “Mertua vs Mertua”, yang siap menguras emosi sekaligus mengundang tawa penonton. Nonton cerita lengkapnya dengan klik di sini

Microdrama “Mertua vs Mertua” berfokus pada kehidupan Sadam dan Tari, pasangan muda yang tengah menantikan kelahiran anak pertama. Saat usia kandungan Tari memasuki delapan bulan, rumah tangga mereka justru berada di titik paling rapuh. 

Emosi Tari yang semakin sensitif dan kesibukan Sadam di pekerjaan membuat ketegangan mulai terasa di dalam rumah. Masalah semakin rumit ketika dua ibu dengan latar belakang yang sangat bertolak belakang harus tinggal serumah. 

Bu Rika, ibu Sadam yang modern dan dominan, percaya penuh pada teori parenting kekinian dan pendekatan medis. Di sisi lain, Bu Sri, ibu Tari yang tradisional dan berasal dari desa, memegang teguh kepercayaan turun-temurun yang ia yakini paling benar. Perbedaan prinsip tersebut mengubah rumah menjadi arena perang dingin. 

Mulai dari adu pendapat soal makanan terbaik untuk ibu hamil, cara tidur yang paling aman, hingga perdebatan klasik antara tradisi dan sains. Sadam terjebak di posisi serba salah, sementara Tari justru menjadi korban utama dari konflik yang tak kunjung usai. Puncak cerita terjadi saat Tari melahirkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/598/3190069//microdrama_skandal-aXxd_large.JPG
Dijebak Skandal Palsu, Ini Sinopsis Microdrama Skandal VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189816//timnas_putri_indonesia_vs_vietnam-Os6y_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di Semifinal SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/598/3189488//rasa_yang_tak_terucap-aBn1_large.jpg
Microdrama VISION+ Rasa yang Tak Pernah Terucap: Awal dari Sepiring Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189439//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025_di_vision-AxQ5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Barcelona Finals, Nonton di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/46/3189425//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_liga_spanyol_2025_2026_di_pekan_ke_16-hz4T_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Pekan 16 Liga Spanyol 2025-2026: Barcelona vs Osasuna, Real Madrid Dijamu Alaves
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/598/3189269//micro_drama_love_scam-aCxQ_large.JPG
Berkorban Demi Sang Adik, Ini Sinopsis Microdrama Love Scam VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement