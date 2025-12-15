Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dijebak Skandal Palsu, Ini Sinopsis Microdrama Skandal VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |23:03 WIB
Dijebak Skandal Palsu, Ini Sinopsis Microdrama <i>Skandal</i> VISION+
Microdrama Skandal
A
A
A

JAKARTA - Dari judulnya, microdrama terbaru VISION+, “Skandal” sudah menggugah rasa penasaran. Mulai tayang 15 Desember 2025, microdrama ini mengajak penonton masuk ke kehidupan Dimas, seorang pengusaha muda yang tak menyadari bahwa orang terdekatnya sedang menyiapkan jebakan besar. Nonton cerita lengkapnya dengan klik di sini. 

Dimas merupakan seorang pengusaha properti yang hidup bersama Rani, sang istri. Dari luar, rumah tangga mereka tampak harmonis. Namun diam-diam, Rani menjalin hubungan terlarang dengan Bryan dan merancang skenario perceraian agar bisa menguasai seluruh harta Dimas. 

Rencana Rani dimulai dengan mendorong Dimas agar dekat dengan Aida, pengelola panti asuhan. Aida merupakan perempuan yang tulus dan sederhana. 

Ketika kedekatan itu mulai terlihat, Rani menyiapkan penggerebekan palsu di sebuah vila dan menyebarkan video skandal tersebut. 

Akibatnya, reputasi Dimas runtuh dan ia dipaksa menandatangani surat cerai serta menyerahkan seluruh asetnya. Masalah tak berhenti di situ. 

Halaman:
1 2
