Lisa BLACKPINK Mulai Produksi Film TYGO

SEOUL - Produksi film TYGO resmi dimulai dengan pembacaan skenario perdana. LISA, Ma Dong Seok, dan Lee Jin Wook yang merupakan pemeran utama dalam film tersebut terlihat hadir dalam kegiatan tersebut.

Film blockbuster Netflix ini berkisah tentang Tygo, seorang tentara bayaran yang menjalankan sebuah misi untuk menyelamatkan Lia, sahabat yang sudah dianggapnya seperti keluarga.

Ma Dong Seok akan berperan sebagai Tygo, karakter utama dalam spin-off Extraction tersebut. (Foto: Big Punch Pictures)

Spin-off film Extraction tersebut menghadirkan karakter baru dengan alur cerita lebih fresh. Ma Dong Seok berperan sebagai Tygo, seorang tentara bayaran yang berusaha bertahan hidup di wilayah yang dilanda perang.

Lee Jin Wook berperan sebagai Arman Choi, tokoh kunci dalam organisasi kriminal yang berseberangan dengan Tygo. Sementara LISA dipercaya menghidupkan karakter Lia, sahabat Tygo sekaligus bagian dari timnya.

Memiliki masa lalu yang rumit sejak anak-anak, Tygo dan Lia tumbuh layaknya keluarga. Saat Lia terjebak dalam bahaya besar saat misi, Tygo tak berpikir dua kali untuk menyelamatkannya.

Film TYGO menjadi proyek akting terbaru LISA, setelah debutnya lewat series HBO, The White Lotus Season 3. Film ini sekaligus menjadi proyek laga perdana LISA sekaligus akting pertamanya dalam Bahasa Korea.

Lisa BLACKPINK akan berperan sebagai Lia, sahabat masa kecil Tygo dalam spin-off Extraction tersebut. (Foto: Big Punch Pictures)

TYGO akan diarahkan oleh Lee Sang Yong, sutradara di balik tiga seri film populer The Roundup. Film itu akan diproduksi oleh Big Punch Pictures, rumah produksi milik Ma Dong Seok, dan AGBO, studio yang memproduksi Extraction dan The Gray Man.

“Aku sangat antusias produksi film TYGO akhirnya dimulai karena kami sudah mempersiapkannya bertahun-tahun. Dengan sentuhan Korea yang unik, aku tak sabar memperkenalkan film ini pada penonton,” ujar Ma Dong Seok.