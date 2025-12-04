Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 442: Marcel Panik Alat Penyadapnya Terbongkar

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru menyelinap ke mobil Marcel dan berhasil mengambil HP Marcel. Sementara itu, Adel mengirim pesan kepada Gladys dengan HP barunya bahwa suaminya pembunuh. Hal itu membuat Gladys panik dan mencoba menghubungi nomornya, namun tidak bisa. Gladys kemudian datang ke rumah Noah membawa sepatu berlogo Marcel sebagai barang bukti. Mereka menyusun rencana untuk memancing Marcel keluar.

Sesampainya di rumah, Gladys kembali bersandiwara dengan pura-pura manis padahal sedang mencari kunci kamar rahasia Marcel. Sementara itu, Marcel berada di kamar rahasianya sambil mengintai rumah Biru dengan mendengarkan penyadapnya dan merasa janggal karena Biru belum pulang.

Arkana tanpa sengaja menjatuhkan humidifier dan Lusi menemukan alat penyadapnya. Marcel panik, khawatir aksinya ketahuan kalau ada alat penyadapnya di sana. Apakah alat penyadap Marcel akan terbongkar? Bagaimana dengan rencana Biru, apakah ia berhasil memancing Marcel keluar? Saksikan drama series 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 17.25 WIB hanya di RCTI!



(kha)