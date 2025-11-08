Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 416, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 416 bercerita tentang Elang yang mencoba meyakinkan Damar. Namun pria itu justru menolak masa lalu Maudy karena khawatir mencoreng nama baik keluarga.

Sementara itu, Biru dan Amira merayakan kebahagiaan mereka. Namun di balik kebahagiaan itu, kondisi kesehatan Biru ternyata semakin memburuk. Keesokan harinya, Biru pingsan di kantor dan dibawa Noah ke rumah sakit.

Di lain pihak, Amira yang berada di rumah tiba-tiba merasa sesak napas. Dia bisa merasakan firasat buruk tentang suaminya. Ternyata firasat itu benar. Dokter Gladys mengabarkan kalau tumor otak Biru membesar.

Kondisi itu membuat tak ada lagi obat-obatan yang bisa menahan pertumbuhan tumor pada otak Biru. Hal itu membuat Biru sangat terpukul. Jalan satu-satunya untuk menyembuhkannya adalah dengan cara operasi.

Apakah Biru akan memilih jalan untuk dioperasi? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu selengkapnya hanya di RCTI, pada Sabtu (8/11/2025), pukul 17.55 WIB.**

(SIS)