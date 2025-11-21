Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 429, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 429 bercerita tentang Biru yang mulai terganggu dengan bayang-bayang Amira hingga tidak bisa tidur.

Demi bisa lebih dekat dengan Biru, Amira bahkan nekat tidur di sebelahnya. Sementara itu, Adel mengalami pendarahan hebat dan dibawa Marcel ke rumah sakit.

Sementara itu, Gladys curiga dan gelisah ketika dipanggil polisi untuk memberikan keterangan soal kejadian yang menewaskan Ratna.

Di sisi lain, Damar meminta Maudy ‘menghilang’ dari kehidupan Galang demi masa depannya. Akhirnya Noah, Vernie, dan Amira membawa Biru ke makam ayahnya, Haryono.

Biru syok, sulit baginya untuk percaya bahwa pria itu telah tiada. Sementara itu, diam-diam Marcel datang dan bersiap menembak Biru jika pria itu mulai mengingat sesuatu.

Apakah yang akan terjadi pada Biru? Lalu apakah Maudy akan memenuhi permintaan Damar? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu hanya di RCTI, pada Jumat, 21 November 2025, pukul 17.25 WIB.**

(SIS)