HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Spontan (tanpa) Uhuy! dari Deabdil yang Viral di TikTok

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |07:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Spontan (tanpa) Uhuy! dari Deabdil yang Viral di TikTok
Lirik Lagu dan Chord Gitar Spontan (tanpa) Uhuy! dari Deabdil yang Viral di TikTok. (Foto: YouTube/DEABDIL)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Spontan (tanpa) Uhuy! dari Deabdil menjadi salah satu audio populer di TikTok. Ada lebih dari 668.800 video yang menggunakan lagu tersebut sebagai audio konten mereka. Yuk, simak lirik lagu dan chord gitarnya.

Spontan (tanpa) Uhuy - Deabdil

Intro
G   Gm    Am7   D7
Aku pura-pura cool
Am7   D7    Bm7    E7
Pas diam-diam kamu rangkul
Am7   Em   Bm7   E7
Deg-degannya mantap betul
Cm    D7    G          D
Salting lemas sampai ke dengkul
  
Verse
D5
       G
Alah alah Kok bisa ya
Am7    D7      G
Kamu diam-diam suka aku
       G
Aduh duh duh duh Kok ada yang
Am7   D7   Bm7     E7
Puji aku selain ibuku..
Am7   D7    G      G7
Ternyata boleh juga ya aku!
 
Chorus
C                D7
Bukan sulap bukan sihir
Bm7               E7
Gak disangka ku ada yang naksir
       Am7            A7
Semar mesem jaran goyang
A5         D7           D
Eh spontan kita saling sayang
C                D
Pucuk dicinta ulam pun tiba
Bm7               E7
Di luar nalar tanpa rencana
       Am7            A7
Awalnya takut jatuh cinta
A7                 D7
Sekarang kecintaan tergila-gila
  
Verse
       G
Alah alah benar ga ya
Am7    D7      G
Kamu serius nih sama aku
       G
Aduh duh duh duh kok ada yang
Am7   D7   Bm7     E7
Mimpi ke pelaminan denganku
Am7   D7    G      G7
Ternyata boleh juga ya aku..mantap
 
Chorus
C                D7
Bukan sulap bukan sihir
Bm7               E7
Gak disangka ku ada yang naksir
       Am7            A7
Semar mesem jaran goyang
D                       D7
Eh spontan kita saling sayang
C                D
Pucuk dicinta ulam pun tiba
Bm7               E7
Di luar nalar tanpa rencana
       Am7            A7
Awalnya takut jatuh cinta
A7                 D7
Sekarang kecintaan tergila-gila..
 
Instrumental
G   Bm7   A#m7  Am7
D7   Am7   D7   Bm7
E7   Am7   A#m7  Bm7
E7   Cm    D7
 
Chorus
C                D7
Bukan sulap bukan sihir
Bm7               E7
Gak disangka ku ada yang naksir
      Am7            A7
Semar mesem jaran goyang
D                       D7
Eh spontan kita saling sayang
C                D
Pucuk dicinta ulam pun tiba
Bm7               E7
Di luar nalar tanpa rencana
       Am7            A7
Awalnya takut jatuh cinta
D                       D7
Sekarang kecintaan tergila-gila
 
Bridge
G         A     D7
Kamu awalnya receh
C7    D   E7    A
Lama-lama bikin meleleh
C   F#  Am       D     E
Sebelum liriknya makin aneh
C        D           G
Tapi ya udah atuh biarin deh.*
 

(SIS)

