JAKARTA - Lagu Spontan (tanpa) Uhuy! dari Deabdil menjadi salah satu audio populer di TikTok. Ada lebih dari 668.800 video yang menggunakan lagu tersebut sebagai audio konten mereka. Yuk, simak lirik lagu dan chord gitarnya.
Intro
G Gm Am7 D7
Aku pura-pura cool
Am7 D7 Bm7 E7
Pas diam-diam kamu rangkul
Am7 Em Bm7 E7
Deg-degannya mantap betul
Cm D7 G D
Salting lemas sampai ke dengkul
Verse
D5
G
Alah alah Kok bisa ya
Am7 D7 G
Kamu diam-diam suka aku
G
Aduh duh duh duh Kok ada yang
Am7 D7 Bm7 E7
Puji aku selain ibuku..
Am7 D7 G G7
Ternyata boleh juga ya aku!
Chorus
C D7
Bukan sulap bukan sihir
Bm7 E7
Gak disangka ku ada yang naksir
Am7 A7
Semar mesem jaran goyang
A5 D7 D
Eh spontan kita saling sayang
C D
Pucuk dicinta ulam pun tiba
Bm7 E7
Di luar nalar tanpa rencana
Am7 A7
Awalnya takut jatuh cinta
A7 D7
Sekarang kecintaan tergila-gila
Verse
G
Alah alah benar ga ya
Am7 D7 G
Kamu serius nih sama aku
G
Aduh duh duh duh kok ada yang
Am7 D7 Bm7 E7
Mimpi ke pelaminan denganku
Am7 D7 G G7
Ternyata boleh juga ya aku..mantap
Chorus
C D7
Bukan sulap bukan sihir
Bm7 E7
Gak disangka ku ada yang naksir
Am7 A7
Semar mesem jaran goyang
D D7
Eh spontan kita saling sayang
C D
Pucuk dicinta ulam pun tiba
Bm7 E7
Di luar nalar tanpa rencana
Am7 A7
Awalnya takut jatuh cinta
A7 D7
Sekarang kecintaan tergila-gila..
Instrumental
G Bm7 A#m7 Am7
D7 Am7 D7 Bm7
E7 Am7 A#m7 Bm7
E7 Cm D7
Chorus
C D7
Bukan sulap bukan sihir
Bm7 E7
Gak disangka ku ada yang naksir
Am7 A7
Semar mesem jaran goyang
D D7
Eh spontan kita saling sayang
C D
Pucuk dicinta ulam pun tiba
Bm7 E7
Di luar nalar tanpa rencana
Am7 A7
Awalnya takut jatuh cinta
D D7
Sekarang kecintaan tergila-gila
Bridge
G A D7
Kamu awalnya receh
C7 D E7 A
Lama-lama bikin meleleh
C F# Am D E
Sebelum liriknya makin aneh
C D G
Tapi ya udah atuh biarin deh.*
(SIS)