Lirik Lagu dan Chord Gitar Spontan (tanpa) Uhuy! dari Deabdil yang Viral di TikTok

JAKARTA - Lagu Spontan (tanpa) Uhuy! dari Deabdil menjadi salah satu audio populer di TikTok. Ada lebih dari 668.800 video yang menggunakan lagu tersebut sebagai audio konten mereka. Yuk, simak lirik lagu dan chord gitarnya.

Spontan (tanpa) Uhuy - Deabdil

Intro

G Gm Am7 D7

Aku pura-pura cool

Am7 D7 Bm7 E7

Pas diam-diam kamu rangkul

Am7 Em Bm7 E7

Deg-degannya mantap betul

Cm D7 G D

Salting lemas sampai ke dengkul



Verse

D5

G

Alah alah Kok bisa ya

Am7 D7 G

Kamu diam-diam suka aku

G

Aduh duh duh duh Kok ada yang

Am7 D7 Bm7 E7

Puji aku selain ibuku..

Am7 D7 G G7

Ternyata boleh juga ya aku!



Chorus

C D7

Bukan sulap bukan sihir

Bm7 E7

Gak disangka ku ada yang naksir

Am7 A7

Semar mesem jaran goyang

A5 D7 D

Eh spontan kita saling sayang

C D

Pucuk dicinta ulam pun tiba

Bm7 E7

Di luar nalar tanpa rencana

Am7 A7

Awalnya takut jatuh cinta

A7 D7

Sekarang kecintaan tergila-gila



Verse

G

Alah alah benar ga ya

Am7 D7 G

Kamu serius nih sama aku

G

Aduh duh duh duh kok ada yang

Am7 D7 Bm7 E7

Mimpi ke pelaminan denganku

Am7 D7 G G7

Ternyata boleh juga ya aku..mantap



Chorus

C D7

Bukan sulap bukan sihir

Bm7 E7

Gak disangka ku ada yang naksir

Am7 A7

Semar mesem jaran goyang

D D7

Eh spontan kita saling sayang

C D

Pucuk dicinta ulam pun tiba

Bm7 E7

Di luar nalar tanpa rencana

Am7 A7

Awalnya takut jatuh cinta

A7 D7

Sekarang kecintaan tergila-gila..



Instrumental

G Bm7 A#m7 Am7

D7 Am7 D7 Bm7

E7 Am7 A#m7 Bm7

E7 Cm D7



Chorus

C D7

Bukan sulap bukan sihir

Bm7 E7

Gak disangka ku ada yang naksir

Am7 A7

Semar mesem jaran goyang

D D7

Eh spontan kita saling sayang

C D

Pucuk dicinta ulam pun tiba

Bm7 E7

Di luar nalar tanpa rencana

Am7 A7

Awalnya takut jatuh cinta

D D7

Sekarang kecintaan tergila-gila



Bridge

G A D7

Kamu awalnya receh

C7 D E7 A

Lama-lama bikin meleleh

C F# Am D E

Sebelum liriknya makin aneh

C D G

Tapi ya udah atuh biarin deh.*



(SIS)