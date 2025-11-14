Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 209, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 209 bercerita tentang Alisha yang dipanggil ke sekolah karena Lulu memukul Chika. Kesal anaknya jadi korban kekerasan, ibu Chika menuduh Lulu anak nakal dari keluarga broken home.

Alisha menahan emosi dan meminta maaf. Namun Mama Chika tetap menyerang secara verbal meminta Lulu untuk tidak usah bersekolah di sana lagi. Devan yang kebetulan hadir membela Lulu dengan tenang, menegur Mama Chika atas perilakunya.

Situasi mereda saat Kepala Sekolah datang menengahi. Lulu dan Chika akhirnya saling meminta maaf dan berpelukan. Meski Mama Chika masih kesal, perdamaian kecil itu membuat Alisha dan Devan lega melihat Lulu bisa tersenyum lagi.

Setelah insiden di sekolah, Devan mengantar Alisha dan Lulu makan di kafe. Mereka makan bersama dengan hangat seperti keluarga kecil. Devan menunjukkan sisi kebapakan yang lembut, membuat Alisha terharu melihat Lulu tertawa bebas.

Mereka lanjut berjalan-jalan, membeli es krim dan baju baru untuk Lulu. Saat di toko, pramuniaga mengira Devan dan Alisha pasangan, membuat keduanya kikuk. Lulu tampak bahagia, sementara Alisha merasa bersyukur karena bisa melihat senyum anaknya.