Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 238, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 238 bercerita tentang kecurigaan Devan yang semakin kuat bahwa Alisha adalah sosok penerimaan jantung Alya.

Devan kemudian memutuskan untuk mengecek ulang data medis Alya. Setelah kembali ke rumah, Devan membuka berkas medis Alya dan menemukan kecocokan kode donor yang identik.

Fakta itu membuat Devan terpukul. Ia menyadari pengorbanan dan sikap Alisha selama ini mungkin berkaitan langsung dengan jantung Alya.

Namun di sisi lain dia merasa aneh, karena selama ini Alisha tidak pernah berkata apapun terkait donor jantung Alya. Devan mengetahui Alisha sudah kembali ke rumahnya dan mengajaknya untuk bertemu.

Devan membawa Alisha ke tempat pertama kali mereka bertemu yaitu makam Alya. Ia pun langsung menanyakan kepada Alisha kebenaran soal dirinya yang menerima donor jantung Alya.