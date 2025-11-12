Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 206: Dara Dikepung Preman

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Alisha dengan gelisah menunggu laporan dari suster Lulu terkait alat penyadap yang ia titipkan. Ternyata sebelumnya Alisha meminta suster itu memasang alat kecil di kamar Lulu untuk membuktikan bagaimana Rafa memanipulasi putrinya.

Saat mendengarkan rekaman itu, Alisha menyaksikan sendiri bagaimana Rafa mencuci otak Lulu dengan menjelekkan Alisha dan membuat Lulu takut. Rekaman itu kemudian ia simpan sebagai bukti untuk pengadilan.

Di rumah Baldy, Miko menuduh Devan menyerangnya tanpa alasan, sementara Devan menegaskan Miko telah meneror dirinya. Pertengkaran pun terjadi sampai akhirnya Baldy memisahkan mereka. Devan lalu mengaku pada Baldy bahwa ia mengalami teror berupa batu bertuliskan “Pembunuh” dengan wajah Alya.

Devan yakin Miko pelakunya, tapi tanpa bukti. Miko marah pada Baldy karena masih terus membela Devan dibandingkan Miko. Saat Miko pergi, Baldy meminta Devan tetap melanjutkan terapi pada Alisha.

Sementara itu, Dara gagal diterima kerja setelah HRD mengetahui catatan masa lalu dirinya sebagai mantan napi. Dara terpukul dan berjalan dengan perasaan hancur, namun malah dihadang dua preman. Mereka mencoba melecehkannya hingga Dara berteriak-teriak minta tolong.

Bagaimana keadaan Dara yang dikepung preman? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI.

