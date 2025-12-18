Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 233B, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 233B bercerita tentang Devan dan Reno yang melihat pesan dari Alisha. Dalam pesan itu, Alisha mengungkapkan, akan pergi dari hidup Devan dan pindah ke Singapura.

Devan bingung, tetapi ia tahu kalau pesan itu bukanlah gaya ketikan Alisha. Devan mulai curiga karena HP Alisha tidak bisa dihubungi. Devan mencari Michelle di rumahnya dan menanyakan apakah Alisha memang ke Singapura.

Michelle justru terkejut mengetahui hal itu apalagi karena Banyu menyalahkan Devan. Michelle dan Devan kemudian membuat laporan orang hilang ke kantor polisi. Namun polisi hanya bisa memproses laporan orang hilang setelah 24 jam.

Polisi kemudian meminta keduanya hadir di sidang besok untuk memeriksa apakah Alisha akan muncul. Michelle kesal, Devan frustasi, Reno pun ikut geram. Sementara itu, Devan dan Reno sempat melihat Rafa keluar dari butik pakaian wanita.

Devan langsung mencurigai Rafa membeli perlengkapan untuk Alisha yang hilang. Reno mengikuti Rafa secara diam-diam. Menyadari dirinya diikuti, Rafa sengaja mengalihkan perhatian dengan mengunjungi rumah perempuan lain.

Rafa bahkan sengaja memperlihatkan dirinya dan Sarah seolah-olah memiliki hubungan gelap. Di mana sebenarnya Alisha? Akankah Devan dan Reno dapat segera mengungkapnya?

Saksikan terus sinetron Kau Ditakdirkan Untukku hanya di RCTI, setiap hari pukul 22.00 WIB.