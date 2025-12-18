Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 233B, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 233B, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 233B, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 233B bercerita tentang Devan dan Reno yang melihat pesan dari Alisha. Dalam pesan itu, Alisha mengungkapkan, akan pergi dari hidup Devan dan pindah ke Singapura. 

Devan bingung, tetapi ia tahu kalau pesan itu bukanlah gaya ketikan Alisha. Devan mulai curiga karena HP Alisha tidak bisa dihubungi. Devan mencari Michelle di rumahnya dan menanyakan apakah Alisha memang ke Singapura.

Michelle justru terkejut mengetahui hal itu apalagi karena Banyu menyalahkan Devan. Michelle dan Devan kemudian membuat laporan orang hilang ke kantor polisi. Namun polisi hanya bisa memproses laporan orang hilang setelah 24 jam. 

Polisi kemudian meminta keduanya hadir di sidang besok untuk memeriksa apakah Alisha akan muncul. Michelle kesal, Devan frustasi, Reno pun ikut geram. Sementara itu, Devan dan Reno sempat melihat Rafa keluar dari butik pakaian wanita. 

Devan langsung mencurigai Rafa membeli perlengkapan untuk Alisha yang hilang. Reno mengikuti Rafa secara diam-diam. Menyadari dirinya diikuti, Rafa sengaja mengalihkan perhatian dengan mengunjungi rumah perempuan lain.

Rafa bahkan sengaja memperlihatkan dirinya dan Sarah seolah-olah memiliki hubungan gelap. Di mana sebenarnya Alisha? Akankah Devan dan Reno dapat segera mengungkapnya? 

Saksikan terus sinetron Kau Ditakdirkan Untukku hanya di RCTI, setiap hari pukul 22.00 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189672/kau_ditakdirkan_untukku-y7vG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 231A, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189575/kau_ditakdirkan_untukku-F2Kf_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 230B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/598/3189050/kau_ditakdirkan_untukku-f1wB_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 229B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/598/3188309/kau_ditakdirkan_untukku-CyqE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 227B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188124/kau_ditakdirkan_untukku-69TO_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 227, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/598/3186732/kau_ditakdirkan_untukku-nAgp_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 222, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement