Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 207: Reno Melamar Dara

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Reno berusaha untuk mulai pembicaraan dengan Dara, tetapi lidahnya kelu. Dara yang mulai kehilangan kesabaran, hendak pergi, tapi Reno spontan menahannya dan akhirnya meminta maaf. Reno kemudian memesan cake, tetapi saat Dara menyuap potongan kue, tiba-tiba ia tersedak, ternyata di dalam kuenya terselip cincin.

Reno panik, berusaha menyelamatkan, hingga akhirnya cincin itu terpental. Nisa yang melihat itu dari meja seberang, merasa gelisah sendiri karena terasa suasanannya menjadi chaos. Reno dengan gugup kemudian mengungkapkan cintanya dan niatnya untuk menikahi Dara.

Alisha menyerahkan bukti baru berupa rekaman percakapan Rafa dan Lulu ke pengacaranya, Ratna, tapi Ratna menjelaskan bahwa bukti itu ilegal dan tidak bisa digunakan di pengadilan. Alisha kecewa berat, merasa buntu, tapi Devan mencoba memberi semangat. Ratna menegaskan agar mereka fokus mencari bukti yang sah.

Apakah Alisha dapat segera menemukan bukti yang sah? Akankah Dara menerima lamaran Reno? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI.



