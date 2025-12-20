Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 234A, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 234A, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 234A, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 234A bercerita tentang Devan, Michelle, dan Cakra yang menunggu kehadiran Alisha di pengadilan agama.

Namun perempuan itu tak kunjung datang yang membuat Michelle menjadi sangat gelisah. Hal itu membuat Cakra pura-pura menenangkannya. 

Devan tampak mencurigai Cakra karena  sejak awal dia berfirasat ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Ia curiga, Cakra sadar mengenai Alisha yang sudah mengetahui identitasnya.

Pasalnya, Alisha menghilang ketika dia membongkar identitas Cakra yang sebenarnya. Ketika Rafa melintas bersama pengacaranya, suasana semakin panas.

Michelle merasa, hilangnya Alisha ada hubungannya dengan Rafa. Sidang dimulai, namun hakim tidak melihat Alisha beserta kuasa hukumnya dan mempertanyakan ketidakhadirannya.

Di sisi lain, Rafa merasa senang karena berhasil meracuni makanan yang diberikannya kepada pengacara Alisha. Michelle kemudian menjelaskan kepada hakim bahwa Alisha menghilang tiba-tiba.

Saat sidang dimulai kembali, hakim memanggil pihak Alisha sebanyak tiga kali dan tidak ada yang menggubrisnya. Bagaimana keadaan Alisha dan nasib persidangannya? 

Halaman:
1 2
