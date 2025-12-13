Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 231A, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 231A bercerita tentang Devan yang memanaskan motornya menjelang malam. Alisha kemudian muncul dengan motor besarnya hingga membuat Devan kaget.

Mereka pun bersiap menuju lokasi balapan untuk menyusup dan mencari pelaku penculikan Devan. Sementara itu, Rafa yang mengintai dari kejauhan terbakar cemburu sekaligus marah karena Alisha kembali menaiki motor yang dulu dilarangnya.

Rafa kemudian mengikuti mereka dengan mobil, berniat mencari celah untuk menjatuhkan Devan di acara itu. Di saat yang sama, Cakra juga bersiap pergi memakai jaket hitam klub GARASI.

Devan dan Alisha pun mendatangi lokasi balapan. Di parkiran, Rafa mengendap-ngendap merusak motor Devan. Ketika balapan dimulai, Devan panik karena motor yang ditungganginya tiba-tiba goyang.

Rafa yang mengamati Devan dari jauh merasa senang karena rencananya berhasil. Alisha yang berada di belakang Devan menyusul karena khawatir pria itu mengalami kecelakaan jika tetap memaksakan naik motor tersebut.