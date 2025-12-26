Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 237, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 237, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 237, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 237 bercerita tentanga Rafa yang menyetir ugal-ugalan menuju Cikaret. Dalam kondisi panik dan penuh marah, ia menghubungi anak buahnya.

Dia memberikan instruksi ekstrem untuk menghalangi mobil Reno yang membawa Devan menuju RS Cikaret, jika perlu mencelakainya. Di tempat yang berbeda, Cakra juga memacu mobilnya dengan brutal.

Ia sadar waktunya sempit dan harus sampai lebih dulu menemui Alisha sebelum Devan. Hal ini agar rahasianya tidak terbongkar. Cakra yang akhirnya sampai lebih dulu, menyamar sebagai perawat laki-laki.

Cakra kemudian mencari Alisha yang dirawat tanpa identitas. Nisa kelelahan karena semalam Mae tidur di kamarnya. Baldy mulai curiga ada masalah besar antara Mae dan Miko.

Kecurigaan itu terbukti saat Mae mengungkapkan kekecewaannya karena Miko masih berhubungan dengan Dara. Baldy marah besar, menginterogasi Miko dan mengancam mencabut jabatan dan warisan untuknya jika masih bermain-main dengan pernikahan.

Halaman:
1 2
