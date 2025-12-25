Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 236, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |21:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 236, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 236, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 236 bercerita tentang Rafa yang berada dalam kondisi emosional karena Alisha menghilang dari rumah penyekapan.

Ia meluapkan amarahnya pada anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk mencari Alisha. Dia khawatir Alisha memberi kesaksian yang bisa menghancurkan dirinya.

Sementara itu, Alisha ternyata pingsan di dasar jurang. Ia mengalami mimpi buruk tentang Rafa yang merebut Lulu darinya, membuatnya merasa ketakutan.

Saat terbangun, Alisha menyadari tubuhnya penuh luka dan hanya mengandalkan tekadnya sebagai ibu untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Devan dan Reno masih berusaha mencari keberadaan Alisha.

Devan mulai mencurigai Cakra juga sebagai dalang di balik penculikan Alisha. Dia menyadari motif kuat yang dimiliki Cakra karena Alisha mengetahui identitasnya.

Mereka akhirnya sepakat menyebarkan selebaran orang hilang dan mengunggahnya ke media sosial. Rafa menghampiri Cakra dan mengatakan bahwa Alisha menghilang.

Cakra panik dan marah ke Rafa karena jika Alisha selamat dan mengadu ke Michelle dirinya yang menculik, ia akan dalam keadaan bahaya. Michelle mulai merasakan keganjilan pada sikap Cakra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3191062/kau_ditakdirkan_untukku-b3cV_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 234A, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/598/3190720/kau_ditakdirkan_untukku-sqPm_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 233B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189672/kau_ditakdirkan_untukku-y7vG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 231A, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189575/kau_ditakdirkan_untukku-F2Kf_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 230B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/598/3189050/kau_ditakdirkan_untukku-f1wB_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 229B, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/598/3188309/kau_ditakdirkan_untukku-CyqE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 227B, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement