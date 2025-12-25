Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 236, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 236 bercerita tentang Rafa yang berada dalam kondisi emosional karena Alisha menghilang dari rumah penyekapan.

Ia meluapkan amarahnya pada anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk mencari Alisha. Dia khawatir Alisha memberi kesaksian yang bisa menghancurkan dirinya.

Sementara itu, Alisha ternyata pingsan di dasar jurang. Ia mengalami mimpi buruk tentang Rafa yang merebut Lulu darinya, membuatnya merasa ketakutan.

Saat terbangun, Alisha menyadari tubuhnya penuh luka dan hanya mengandalkan tekadnya sebagai ibu untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Devan dan Reno masih berusaha mencari keberadaan Alisha.

Devan mulai mencurigai Cakra juga sebagai dalang di balik penculikan Alisha. Dia menyadari motif kuat yang dimiliki Cakra karena Alisha mengetahui identitasnya.

Mereka akhirnya sepakat menyebarkan selebaran orang hilang dan mengunggahnya ke media sosial. Rafa menghampiri Cakra dan mengatakan bahwa Alisha menghilang.

Cakra panik dan marah ke Rafa karena jika Alisha selamat dan mengadu ke Michelle dirinya yang menculik, ia akan dalam keadaan bahaya. Michelle mulai merasakan keganjilan pada sikap Cakra.