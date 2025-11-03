Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 198: Pesawat yang Ditumpangi Alya dan Alisha Kecelakaan

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Ochi Rosdiana (Alya), Arifin Putra (Devan), Mayang Yudittia (Jenny), Indra Evans (Cakra), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat melakukan survei di lokasi proyek resort bersama Reno, Cakra, dan Michelle, rombongan Devan dihadang oleh massa warga yang marah, menuduh proyek mereka menyerobot tanah rakyat. Devan mencoba menjelaskan, tapi suasana berubah ricuh setelah provokator melemparkan batu dan botol.

Di tengah kekacauan, Devan terkena lemparan batu besar di kepala hingga roboh tak sadarkan diri. Reno berteriak panik meminta bantuan, sementara Michelle menjerit histeris.

Setelah Devan siuman, Alya video call dengan Devan lalu terkejut melihat wajah Devan yang babak belur. Devan jadi tidak bisa ke Singapura untuk menjemput Alya, tetapi Alya menenangkan kalau dia bisa naik pesawat sendiri.

Alisha bersiap kembali ke Jakarta dari Singapura. Di boarding gate, ia tanpa sengaja bertemu Alya, keduanya kaget dan terharu setelah lama tak berjumpa. Mereka sempat berbincang singkat.

Tak lama setelah pesawat lepas landas, Devan di Jakarta mendengar berita mengejutkan lewat radio, pesawat rute Singapura-Jakarta mengalami kecelakaan dan pendaratan darurat. Devan panik karena itu adalah penerbangan yang ditumpangi Alya.

Bagaimana kondisi Alya dan Alisha pasca kecelakaan pesawat? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI.



(kha)