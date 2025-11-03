Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 198: Pesawat yang Ditumpangi Alya dan Alisha Kecelakaan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |21:01 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 198: Pesawat yang Ditumpangi Alya dan Alisha Kecelakaan
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Ochi Rosdiana (Alya), Arifin Putra (Devan), Mayang Yudittia (Jenny), Indra Evans (Cakra), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Saat melakukan survei di lokasi proyek resort bersama Reno, Cakra, dan Michelle, rombongan Devan dihadang oleh massa warga yang marah, menuduh proyek mereka menyerobot tanah rakyat. Devan mencoba menjelaskan, tapi suasana berubah ricuh setelah provokator melemparkan batu dan botol. 

Di tengah kekacauan, Devan terkena lemparan batu besar di kepala hingga roboh tak sadarkan diri. Reno berteriak panik meminta bantuan, sementara Michelle menjerit histeris.

Setelah Devan siuman, Alya video call dengan Devan lalu terkejut melihat wajah Devan yang babak belur. Devan jadi tidak bisa ke Singapura untuk menjemput Alya, tetapi Alya menenangkan kalau dia bisa naik pesawat sendiri.

Alisha bersiap kembali ke Jakarta dari Singapura. Di boarding gate, ia tanpa sengaja bertemu Alya, keduanya kaget dan terharu setelah lama tak berjumpa. Mereka sempat berbincang singkat. 

Tak lama setelah pesawat lepas landas, Devan di Jakarta mendengar berita mengejutkan lewat radio, pesawat rute Singapura-Jakarta mengalami kecelakaan dan pendaratan darurat. Devan panik karena itu adalah penerbangan yang ditumpangi Alya.

Bagaimana kondisi Alya dan Alisha pasca kecelakaan pesawat? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184774//kau_ditakdirkan_untukku-TAKp_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 215: Bangunan Ambruk, Alisha Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184624//dahsyatnya_weekend-HVIO_large.PNG
Warga Bekasi Siap-Siap Ketemuan Sama Arifin Putra di Dahsyatnya Meet and Greet Kau Ditakdirkan Untukku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement