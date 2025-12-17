Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 233A: Alisha Putar Otak untuk Kabur dari Anak Buah Cakra

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |21:01 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 233A: Alisha Putar Otak untuk Kabur dari Anak Buah Cakra
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle), Anastasja Rina (Mae) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Mobil van yang membawa Alisha dalam keadaan pingsan, masuk ke sebuah rumah terpencil jauh dari kota. Dua pria bertopeng yang merupakan anak buah Cakra mengawasi dengan tegang. Saat Alisha sadar di kamar lembap tanpa jendela, muncul seorang pria bertopeng dengan topeng berbeda, yaitu Cakra. Tujuannya untuk menghalangi Alisha bertemu Devan karena Alisha baru saja menemukan buku nikah rahasia Cakra & Michelle lewat hidden cam yang Cakra pasang di kamar Michelle. Cakra mengancam jika Alisha tak mau bekerja sama menjaga rahasia ini, ia akan disekap bahkan dikirim ke luar negeri.

Rafa kemudian datang, marah besar pada anak buah Cakra karena seharusnya Alisha tidak diperlakukan kasar dan meminta semua kebutuhan Alisha tetap dipenuhi. Anak buah Cakra kemudian menuruti perkataan Rafa. Setelah siuman dan diikat, Alisha berpikir keras karena besok pagi ia harus menghadiri sidang hak asuh Lulu. Ia memohon agar ikatannya dilepas, dan salah satu anak buah yang takut pada Rafa, akhirnya melepas ikatan Alisha. Alisha langsung mulai menganalisis ruangan, mencari celah kabur, dan melatih teknik pertahanan diri yang pernah diajarkan Devan. Kecemasan semakin tinggi karena waktu terus berjalan dan para penjaga selalu bergiliran mengawasi dari luar pintu.

Apakah Alisha berhasil kabur dari penyekapan anak buah Cakra? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Kau Ditakdirkan Untukku' setiap hari pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!
 

(kha)

