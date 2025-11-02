Advertisement
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 197: Dara Akui Masa Lalunya pada Tania

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |19:01 WIB
JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Ochi Rosdiana (Alya), Arifin Putra (Devan), Mayang Yudittia (Jenny), Indra Evans (Cakra), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di kantor polisi, Reno datang menjenguk Dara dengan penuh perhatian, sambil berjanji akan mencari cara untuk membebaskannya. Di tengah percakapan mereka, Tania datang dengan emosi tinggi, menuntut penjelasan tentang masa lalu Dara dengan Miko. Dara coba menjelaskan bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Miko sejak muda, bahkan hamil Nisa sebelum Miko menolak menikahinya. Tania semakin sakit hati saat Dara mengaku kalau hubungannya dengan Miko sempat berlanjut bahkan setelah Miko menikah dengan Tania.

Michelle yang ingin terlihat sempurna mencoba memasak untuk Herman dan Cakra, tetapi ia justru membuat dapur berantakan. Semua masakannya gosong. Meski begitu, Herman tetap terharu melihat usahanya dan semakin menyukainya. Ia kemudian menekan Cakra agar segera menikah dengan Michelle demi kebahagiaan dirinya sebelum meninggal. Michelle terus menunjukkan rasa cintanya pada Cakra.

Devan kini merasa keadaan di Jakarta sudah aman untuk Alya karena Jenny yang melakukan kejahatan padanya sudah dipenjara. Devan juga mengira kalau Banyu yang ia kenal ternyata bukanlah Cakra. Devan kemudian menelepon Alya yang masih di Singapura dan mengajaknya untuk pulang. Alya tampak bersemangat, karena sudah sangat merasa rindu dengan Devan dan ingin memperbaiki hubungannya secara utuh setelah sekian lama terpisah. Alya pun terlihat bahagia dan sudah mulai berkemas, siap terbang ke Jakarta dalam waktu dekat.

Apakah Cakra akan luluh dan bersedia menikahi Michelle? Bagaimana perjalanan Alya kembali ke Jakarta untuk melepas rindu pada Devan? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI.

(kha)

