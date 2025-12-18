Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Meriahkan Dahsyatnya Meet And Greet Sinetron Mencintai Ipar Sendiri

JAKARTA - RCTI kembali membawa para cast sinetron populernya untuk menemui para penggemarnya. Kali ini, warga sekitar Pasar Senen bisa bertemu dengan para cast sinetron Mencintai Ipar Sendiri.

Ada Laura Theux, Marcel Chandrawinata, dan Andi Annisa dari sinetron Mencintai Ipar Sendiri yang hadir menambah keseruan acara sambil berfoto bersama penggemar. Penonton juga bisa mengikuti berbagai aktivitas seru seperti games berhadiah, games New Family 100, dance challenge, dan Tiktok Challenge.

Tak hanya itu, akan ada juga special performance dari Vanessa Zee, alumni Indonesian Idol Season XIII. Selain itu, akan ada performance dari animasi Upin & Ipin dan animasi Entong serta doorprize menarik dari RCTI!

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Mencintai Ipar Sendiri di Mall Atrium Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Desember 2025, pukul 14.30 WIB. Jadi jangan ketinggalan karena acara ini gratis tanpa biaya apapun.

Sinetron ini bisa Anda tonton dengan gambar super jernih dengan melakukan scan ulang saluran RCTI di Channel 28. Caranya mudah. Pengguna STV hanya perlu mengaktifkan menu LCN, lalu scan ulang.