Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Meriahkan Dahsyatnya Meet And Greet Sinetron Mencintai Ipar Sendiri

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |17:30 WIB
Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Meriahkan Dahsyatnya Meet And Greet Sinetron <i>Mencintai Ipar Sendiri</i>
Laura Theux dan Marcel Chandrawinata Meriahkan Dahsyatnya Meet And Greet Sinetron Mencintai Ipar Sendiri. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI kembali membawa para cast sinetron populernya untuk menemui para penggemarnya. Kali ini, warga sekitar Pasar Senen bisa bertemu dengan para cast sinetron Mencintai Ipar Sendiri

Ada Laura Theux, Marcel Chandrawinata, dan Andi Annisa dari sinetron Mencintai Ipar Sendiri yang hadir menambah keseruan acara sambil berfoto bersama penggemar. Penonton juga bisa mengikuti berbagai aktivitas seru seperti games berhadiah, games New Family 100, dance challenge, dan Tiktok Challenge.

Tak hanya itu, akan ada juga special performance dari Vanessa Zee, alumni Indonesian Idol Season XIII. Selain itu, akan ada performance dari animasi Upin & Ipin dan animasi Entong serta doorprize menarik dari RCTI!

Ikuti keseruan serta kemeriahan Dahsyatnya Meet & Greet Mencintai Ipar Sendiri di Mall Atrium Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Desember 2025, pukul 14.30 WIB. Jadi jangan ketinggalan karena acara ini gratis tanpa biaya apapun.

Sinetron ini bisa Anda tonton dengan gambar super jernih dengan melakukan scan ulang saluran RCTI di Channel 28. Caranya mudah. Pengguna STV hanya perlu mengaktifkan menu LCN, lalu scan ulang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/598/3189159/dahsyatnya_meet_and_greet-brsT_large.jpeg
Ada Kenriz di Dahsyatnya Meet & Greet Kau Ditakdirkan Untukku di Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188939/dahsyatnya_meet_and_greet-Cdw7_large.jpeg
Sabtu Ini, Ada Dahsyatnya Meet and Greet Terbelenggu Rindu di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/598/3187741/dahsyatnya_meet_and_greet-lgZt_large.jpeg
Ada Ibrahim Risyad hingga Cathy Fakandi di Dahsyatnya Meet and Greet Cinta Sepenuh Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186162/dahsyatnya_meet_and_greet-7lBz_large.jpg
Warga Ciledug, Yuk Seru-Seruan di Dahsyatnya Meet & Greet Mencintai Ipar Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3185969/dahsyatnya_meet_and_greet-9KQv_large.jpeg
Piche Kota dan Cast Cinta Sepenuh Jiwa Bakal Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184700/dahsyatnya_meet_and_greet-DGgs_large.jpeg
Cast Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cikarang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement