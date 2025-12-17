Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 77: Julian Berencana Nyatakan Perasaannya Pada Lala

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Setelah surat resignnya ditolak oleh sang ibu, Julian memutuskan untuk cuti beberapa hari. Di saat cuti, ia merapikan kembali cafe Amore bersama Ardan, Rindi dan Lala. Julian ingin melamar Lala di saat nanti meresmikan Amore kembali.

Melalui Live TikTok yang dilakukan Julian dan Lala, Hasbi jadi mengetahui kalau cafe Amore akan diresmikan. Saat Lala dan Julian mau pulang, tiba-tiba turun hujan. Lala mencoba menghibur Julian dengan bermain hujan-hujanan di halaman parkir cafe Amore. Julian masih ragu untuk mengutarakan perasaannya pada Lala, namun Axel menyakinkan Julian.

Di sisi lain, Rico pergi ke rumah Hasbi, namun Hasbi tidak ada di rumah. Rico mencari tahu keberadaan Hasbi melalui GPS yang dilacak. Peresmian cafe berlangsung meriah dan terlihat ada Hasbi di peresmian tersebut dengan menyamar. Melalui percakapan Julian dan Axel, Hasbi terkejut mengetahui bahwa Julian akan menyatakan perasaannya pada Lala.

Apa yang akan Hasbi lakukan? Akankah Hasbi menggagalkan rencana Julian?

