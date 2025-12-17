Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 77: Julian Berencana Nyatakan Perasaannya Pada Lala

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |18:03 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 77: Julian Berencana Nyatakan Perasaannya Pada Lala
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Setelah surat resignnya ditolak oleh sang ibu, Julian memutuskan untuk cuti beberapa hari. Di saat cuti, ia merapikan kembali cafe Amore bersama Ardan, Rindi dan Lala. Julian ingin melamar Lala di saat nanti meresmikan Amore kembali.

Melalui Live TikTok yang dilakukan Julian dan Lala, Hasbi jadi mengetahui kalau cafe Amore akan diresmikan. Saat Lala dan Julian mau pulang, tiba-tiba turun hujan. Lala mencoba menghibur Julian dengan bermain hujan-hujanan di halaman parkir cafe Amore. Julian masih ragu untuk mengutarakan perasaannya pada Lala, namun Axel menyakinkan Julian.

Di sisi lain, Rico pergi ke rumah Hasbi, namun Hasbi tidak ada di rumah. Rico mencari tahu keberadaan Hasbi melalui GPS yang dilacak.  Peresmian cafe berlangsung meriah dan terlihat ada Hasbi di peresmian tersebut dengan menyamar. Melalui percakapan Julian dan Axel, Hasbi terkejut mengetahui bahwa Julian akan menyatakan perasaannya pada Lala.

Apa yang akan Hasbi lakukan? Akankah Hasbi menggagalkan rencana Julian? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa setiap hari pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!

(kha)

