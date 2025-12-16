Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 232B: Rahasia Cakra Terbongkar Alisha

JAKARTA - 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle), Anastasja Rina (Mae) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Malam hari, ketika rumah sedang sepi, Alisha memberanikan diri masuk ke kamar Michelle dan Cakra. Ia menemukan satu buku nikah Michelle–Banyu. Setelah mencari lebih dalam, ia menemukan buku nikah kedua yang berbeda dari yang pertama. Namun tepat saat ia hendak membuka buku itu, Tati masuk dan memergokinya berada di kamar tersebut. Alisha panik dan menyembunyikan buku itu di belakang tubuhnya agar tidak terlihat. Tati heran mengapa Alisha masuk tanpa izin dan menanyakan apa yang sedang ia cari. Alisha mengarang alasan spontan bahwa ia hanya mencari charger. Setelah kepergian Tati, Alisha mengecek buku nikah tersebut yang menunjukkan identitas Michelle-Cakra. Alisha yang merasa kaget mencoba memotret buku nikah tersebut dan menelepon Devan untuk bertemu.

Sementara itu, Reno berpamitan pergi karena ingin membantu Devan untuk penyelidikan Cakra. Dara sedikit kesal namun hanya bisa ia pendam sendiri dan akhirnya memperbolehkan Reno pergi. Saat di perjalanan menemui Devan, taksi Alisha dihadang oleh sebuah mobil van. Tiga pria bertopeng memaksa sopir taksi untuk keluar hingga memukulnya.

Apa yang akan dilakukan Alisha dalam kondisi tersebut? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Kau Ditakdirkan Untukku' setiap hari pukul 22.00 WIB di RCTI Channel 28.



(kha)