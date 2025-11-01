Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 196, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |21:05 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 196, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 196, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 196 bercerita tentang Nisa yang masih bersikap dingin kepada ibunya. Sementara Reno berusaha menenangkan Dara agar sabar terhadap sikap Nisa. 

Malam itu, Devan, Reno, dan Dara sedang berdiskusi saat dua polisi datang membawa surat penangkapan atas nama Dara Mahira. Dia dituduh melakukan pembunuhan terhadap Fuad Kurniawan. 

Dara histeris menolak tuduhan itu, sementara Reno dan Devan berusaha membelanya. Nisa yang mendengar keributan itu terkejut melihat ibunya diborgol dan menangis. Ia secara langsung memanggil Dara dengan sebutan ‘Ibu’ untuk pertama kalinya.

Di kantor polisi, Dara mendapat pendampingan hukum dari Arman, pengacara yang dulu membantu Alya. Dara akhirnya mengakui bahwa kematian Fuad memang terjadi karena kecelakaan saat mereka berebut foto-foto mesranya dengan Miko.

Fuad mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut jika Dara tidak memberikannya uang. Nisa terkejut mendengar pengakuan Dara tersebut. Namun dia tetap berusaha percaya dan membela ibunya.

Halaman:
1 2
