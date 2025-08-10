Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Peran Kocak Fajar Sadboy dalam Series EDI (Ejakulasi Dini), Streaming di VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |13:33 WIB
Peran Kocak Fajar Sadboy dalam Series EDI (Ejakulasi Dini), Streaming di VISION+
Peran Kocak Fajar Sadboy dalam Series EDI (Ejakulasi Dini), Streaming di VISION+. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Drama keluarga tak hanya menjadi sajian utama dalam series VISION+, EDI (Ejakulasi Dini). Series ini juga memperlihatkan persahabatan Edi (Junior Roberts), dengan Samson (Fajar Sadboy). 

Samson adalah tipe sahabat yang selalu ada untuk Edi di setiap situasi, entah itu saat serius maupun konyol. Ia digambarkan sebagai karakter penuh humor tapi penuh keberanian.

Dia bahkan tak ragu mengulurkan tangannya untuk membantu Edi. Meski terkadang kelihatan cuek dan nyeleneh, Samson memiliki hati tulus dan rasa kesetiakawanan yang tinggi. 

Sifat kocak Samson menjadi bumbu segar yang menyeimbangkan momen-momen emosional
dalam series ini.

Beradu akting dengan Junior Roberts dan Sandrinna Michelle, Fajar Sadboy mengaku, membangun chemistry dengan ngobrol santai saat break syuting. Hal itu membuat  hubungan antarkarakter terasa lebih hidup.

Halaman:
1 2
