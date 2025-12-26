Sinopsis Microdrama VISION+ Obsession: Ketika Cinta Tumbuh dari Kebohongan

JAKARTA - VISION+ menghadirkan microdrama terbaru berjudul Obsession. Mengusung genre romance, microdrama ini mengangkat tema tentang rahasia, luka lama, dan pilihan sulit dalam sebuah hubungan.

Ceritanya tentang Savina, seorang perempuan yang sejak lama tak percaya pada pria kaya. Di sisi lain ada Davin, pewaris keluarga konglomerat yang justru ingin hidup seperti orang biasa.

Dia menyembunyikan identitas aslinya dan menjalani hidup dengan nama serta latar belakang palsu. Lewat identitas itulah Davin bertemu Savina. Tanpa status, tanpa kemewahan, hubungan mereka tumbuh sederhana dan terasa jujur.

Savina merasa nyaman karena mengira Davin berbeda dari pria-pria kaya yang pernah melukainya. Sementara bagi Davin, bersama Savina adalah pertama kalinya dia merasa dicintai apa adanya.

Masalah muncul ketika kebohongan Davin perlahan terungkap. Dunia yang selama ini ia tinggalkan kembali datang, membawa tekanan, konflik keluarga, dan ancaman yang ikut menyeret Savina ke dalamnya.