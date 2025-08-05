Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series Vision+ EDI (Ejakulasi Dini) Episode 6: Keluarga Edi di Ujung Tanduk 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |22:30 WIB
Sinopsis Series Vision+ EDI (Ejakulasi Dini) Episode 6: Keluarga Edi di Ujung Tanduk 
Sinopsis Series Vision+ EDI (Ejakulasi Dini) Episode 6: Keluarga Edi di Ujung Tanduk. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Sinopsis series Vision+ EDI (Ejakulasi Dini) episode 6 bercerita tentang konflik keluarga Dorman (Ernest Samudera) dan Anin (Hannah Al Rashid) yang semakin memanas.

Ketegangan dalam rumah tangga mereka mencapai
puncaknya, memaksa Anin dan Dorman menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa mereka hindari. 

Episode 6 series EDI (Ejakulasi Dini) dibuka dengan persekongkolan Edi (Junior Roberts) dengan gurunya, Umar (Tyo Pakusadewo). Tujuannya, agar pertengkaran Dorman dan Anin tidak berakhir dengan perceraian. 

Terungkap pula bahwa Edi selama ini tak pernah benar-benar ingin dikeluarkan dari sekolah. Aksinya hanyalah bagian dari skenario untuk menyelamatkan pernikahan orangtuanya.

Namun, rencana itu justru memicu efek sebaliknya. Di rumah, Dorman tanpa sengaja menemukan obat kuat yang diberikan Ale di lemari milik Edi. Fakta ini membuka mata Dorman bahwa selama ini ada sesuatu yang ditutupi. 

