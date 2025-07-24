Fans Sandrinna Michelle Merapat! VISION+ Gelar Meet & Greet Bareng Cast Series EDI (Ejakulasi Dini) di Batavia PIK!

JAKARTA – Ada kabar seru buat kamu para penikmat drama komedi romantis Vision+! Minggu ini, episode 5 dari serial EDI (Ejakulasi Dini) tayang dan makin bikin penasaran.

Nah, biar nontonnya makin seru, VISION+ mengundang kamu buat ikut Exclusive Screening & Meet & Greet bareng para pemain utama EDI!

Acara ini adalah kesempatan langka buat kamu yang pengin ketemu langsung, seru-seruan, dan foto bareng cast favoritmu dari salah satu series Vision+ Originals yang lagi jadi perbincangan, secara GRATIS tanpa dipungut biaya!

Hari/tanggal: Sabtu, 26 Juli 2025

Pukul: 20:00 WIB

Lokasi : Alun-alun Batavia PIK

Kamu berkesempatan untuk nonton bareng episode pilihan dari series EDI (Ejakulasi Dini) sekaligus bertemu langsung dengan para cast favorit kamu, termasuk Sandrinna Michelle, Dimaz Andrean, Fajar Sadboy, Cindy Nirmala, hingga Ernest Samudera.

Kamu bisa mendengar cerita langsung dari para pemain soal proses syuting, tantangan di balik layar, dan tentunya vibes seru yang nggak bakal kamu dapatkan di tempat lain. Dapatkan juga hadiah exclusive yang sayang dilewatkan!

Dibintangi oleh Junior Roberts sebagai Edi dan Sandrinna Michelle sebagai Nataya, series EDI (Ejakulasi Dini) menceritakan kehidupan Edi, remaja 18 tahun yang sedang puber.