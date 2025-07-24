Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Fans Sandrinna Michelle Merapat! VISION+ Gelar Meet & Greet Bareng Cast Series EDI (Ejakulasi Dini) di Batavia PIK!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |20:22 WIB
Fans Sandrinna Michelle Merapat! VISION+ Gelar Meet & Greet Bareng Cast Series EDI (Ejakulasi Dini) di Batavia PIK!
Ejakulasi Dini Vision+
A
A
A

JAKARTA – Ada kabar seru buat kamu para penikmat drama komedi romantis Vision+! Minggu ini, episode 5 dari serial EDI (Ejakulasi Dini) tayang dan makin bikin penasaran. 

Nah, biar nontonnya makin seru, VISION+ mengundang kamu buat ikut Exclusive Screening & Meet & Greet bareng para pemain utama EDI!

Acara ini adalah kesempatan langka buat kamu yang pengin ketemu langsung, seru-seruan, dan foto bareng cast favoritmu dari salah satu series Vision+ Originals yang lagi jadi perbincangan, secara GRATIS tanpa dipungut biaya!

Hari/tanggal: Sabtu, 26 Juli 2025
Pukul: 20:00 WIB
Lokasi : Alun-alun Batavia PIK

Kamu berkesempatan untuk nonton bareng episode pilihan dari series EDI (Ejakulasi Dini) sekaligus bertemu langsung dengan para cast favorit kamu, termasuk Sandrinna Michelle, Dimaz Andrean, Fajar Sadboy, Cindy Nirmala, hingga Ernest Samudera.

Kamu bisa mendengar cerita langsung dari para pemain soal proses syuting, tantangan di balik layar, dan tentunya vibes seru yang nggak bakal kamu dapatkan di tempat lain. Dapatkan juga hadiah exclusive yang sayang dilewatkan!

Dibintangi oleh Junior Roberts sebagai Edi dan Sandrinna Michelle sebagai Nataya, series EDI (Ejakulasi Dini) menceritakan kehidupan Edi, remaja 18 tahun yang sedang puber. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/38/3179249//motogp_malaysia_2025-kybm_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Malaysia 2025 di Vision+: Francesco Bagnaia Sapu Bersih Kemenangan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206//still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/37/3179195//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_f1_gp_meksiko_2025_di_vision-NTL7_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Meksiko 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179309//still_single-3p1j_large.jpg
Rahasia Besar Terungkap di Episode 3 Series VISION+ Still Single, Siapa Sebenarnya Maya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059//berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179310//stil_single-pxwQ_large.jpg
Kencan Yuki Kato Berakhir Kacau di Episode 2 Series Still Single, Streaming di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement