Rela Jadi Istri Bayaran demi Uang, Streaming Series Istri Bayaran di VISION+

JAKARTA - Pernah enggak sih membayangkan hidup yang awalnya tenang dan nyaman, tiba-tiba

berubah karena satu keputusan yang tak kamu harapkan?

Itulah yang dialami Lisa dalam microdrama terbaru VISION+ berjudul Istri Bayaran.



Drama Istri Bayaran disutradarai oleh Yogi Yose dan diproduseri oleh Muhammad Aminullah, serta

dibintangi Daisy Natalya, Denny Weller, Amanda Lucson, dan Ivanka Suwandi.

Ceritanya penuh emosional, plot twist, dan dijamin bikin kamu tak bisa berhenti menontonnya. Lisa (Daisy Natalya) sudah lama jadi istri Erik Atmaja (Denny Weller), seorang pengusaha terkenal.

Namun suatu hari, saat baru pulang belanja, Lisa menerima surat cerai dari Erik. Bukan karena orang ketiga, tapi karena Erik dan ibunya, Rosa (Ivanka Suwandi) menginginkan anak dari Lisa.

Erik sebenarnya masih menyayangi Lisa. Karena itu dia berjanji akan tetap membiayai hidup Lisa setelah bercerai. Karena itu, dia memilih pindah ke apartemen mewah.