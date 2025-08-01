Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rela Jadi Istri Bayaran demi Uang, Streaming Series Istri Bayaran di VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |14:10 WIB
Rela Jadi Istri Bayaran demi Uang, Streaming Series <i>Istri Bayaran</i> di VISION+
Rela Jadi Istri Bayaran Demi Uang, Streaming Series Istri Bayaran di VISION+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pernah enggak sih membayangkan hidup yang awalnya tenang dan nyaman, tiba-tiba
berubah karena satu keputusan yang tak kamu harapkan? 

Itulah yang dialami Lisa dalam microdrama terbaru VISION+ berjudul Istri Bayaran. Streaming series ini dengan mengklik link berikut ini.
 
Drama Istri Bayaran disutradarai oleh Yogi Yose dan diproduseri oleh Muhammad Aminullah, serta
dibintangi Daisy Natalya, Denny Weller, Amanda Lucson, dan Ivanka Suwandi. 

Ceritanya penuh emosional, plot twist, dan dijamin bikin kamu tak bisa berhenti menontonnya. Lisa (Daisy Natalya) sudah lama jadi istri Erik Atmaja (Denny Weller), seorang pengusaha terkenal. 

Namun suatu hari, saat baru pulang belanja, Lisa menerima surat cerai dari Erik. Bukan karena orang ketiga, tapi karena Erik dan ibunya, Rosa (Ivanka Suwandi) menginginkan anak dari Lisa.

Erik sebenarnya masih menyayangi Lisa. Karena itu dia berjanji akan tetap membiayai hidup Lisa setelah bercerai. Karena itu, dia memilih pindah ke apartemen mewah. 

