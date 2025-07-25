Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Paket Baru Vision+ Hadir, Dimaz Andrean Ajak Penonton Move On dari Situs Bajakan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |23:42 WIB
Paket Baru Vision+ Hadir, Dimaz Andrean Ajak Penonton Move On dari Situs Bajakan
Paket Baru Vision+ Hadir, Dimaz Andrean Ajak Penonton Move On dari Situs Bajakan. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Dimaz Andrean mengajak penonton layanan streaming untuk meninggalkan situs ilegal. Hal ini disampaikannya hadir dalam peluncuran paket baru Premium Vision+ di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025).

“Jadi sebenarnya, sudah tidak ada alasan lagi buat masyarakat untuk mencari link bajakan,” kata aktor 40 tahun tersebut.

Dimaz bahkan mengaku terkejut dengan harga paket berlangganan per bulan yang ditawarkan layanan Over-The-Top (OTT) milik MNC Group ini. Sebab pada 1 Agustus 2025, penonton bisa mendapat harga spesial senilai Rp1 saja.

Selanjutnya, pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan mulai dari Rp20.000 saja per bulannya. “Itu saja sudah murah banget ya. Jadi sudah, yuk nonton dari platform official saja,” imbuhnya.

Paket ini menawarkan lebih banyak konten dengan harga yang sama seperti paket sebelumnya. Vision+ juga menawarkan opsi add-on Super Premium bagi pelanggan yang menginginkan konten lebih spesifik dan berkualitas tinggi. 

Add-on ini mencakup Premium Sport, Premium Movie, dan Premium Kids, dengan keunggulan masing-masing dan pembaruan konten setiap bulannya.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement