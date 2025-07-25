Paket Baru Vision+ Hadir, Dimaz Andrean Ajak Penonton Move On dari Situs Bajakan

JAKARTA - Aktor Dimaz Andrean mengajak penonton layanan streaming untuk meninggalkan situs ilegal. Hal ini disampaikannya hadir dalam peluncuran paket baru Premium Vision+ di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025).

“Jadi sebenarnya, sudah tidak ada alasan lagi buat masyarakat untuk mencari link bajakan,” kata aktor 40 tahun tersebut.

Dimaz bahkan mengaku terkejut dengan harga paket berlangganan per bulan yang ditawarkan layanan Over-The-Top (OTT) milik MNC Group ini. Sebab pada 1 Agustus 2025, penonton bisa mendapat harga spesial senilai Rp1 saja.

Selanjutnya, pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan mulai dari Rp20.000 saja per bulannya. “Itu saja sudah murah banget ya. Jadi sudah, yuk nonton dari platform official saja,” imbuhnya.

Paket ini menawarkan lebih banyak konten dengan harga yang sama seperti paket sebelumnya. Vision+ juga menawarkan opsi add-on Super Premium bagi pelanggan yang menginginkan konten lebih spesifik dan berkualitas tinggi.

Add-on ini mencakup Premium Sport, Premium Movie, dan Premium Kids, dengan keunggulan masing-masing dan pembaruan konten setiap bulannya.**

(SIS)