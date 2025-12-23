Masih Single di Usia 27? Wajib Nonton Series Still Single di VISION+

Masih Single di Usia 27? Wajib Nonton Series Still Single di VISION+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Series VISION+ Still Single wajib masuk dalam daftar tontonanmu. Pasalnya, series ini menggabungkan kisah romansa dengan komedi ringan dan drama keluarga yang menyentuh hati.

Ada lima alasan yang membuat Anda harus menonton series Still Single:

1.Cerita Relate dengan Kehidupan Anak Muda

Series Still Single bercerita tentang Maya (Yuki Kato) perempuan 27 tahun yang menjalani hidupnya berdasarkan ramalan zodiak. Dia percaya, zodiak menjadi elemen penting untuk menentukan masa depan, termasuk soal cinta.

Tapi hidupnya berubah drastis saat sang ayah didiagnosa Alzheimer. Satu-satunya harapan terakhir ayahnya adalah melihat Maya menikah sebelum ingatannya hilang. Demi memenuhi keinginan itu, Maya memulai perjalanan mencari cinta sejati.

2.Perjalanan Mencari Cinta

Maya melakukan berbagai cara untuk menemukan pasangan terbaik, dari menjajal aplikasi kencan hingga melakukan kencan buta. Namun semua usahanya justru berakhir lucu, canggung, bahkan kadang menyakitkan. Di sini, Still Single menunjukkan bahwa mencari cinta tidak selalu indah, tapi selalu penuh cerita.

3.Akting Terbaik Cast Utama

Yuki Kato berperan sebagai Maya dalam series Still Single. Karakter itu digambarkan sebagai sosok perempuan muda yang hangat, lucu, tapi juga penuh dilema. Samo Rafael tampil memikat sebagai Yudha, sahabat setia yang diam-diam menyimpan cinta untuk Maya.

Sementara Nadine Alexandra Dewi dan Yoshi Sudarso memberikan warna tersendiri melalui karakter Tasya dan Andreas. Kehadiran aktor senior seperti Lydia Kandou, Mathias Muchus, dan Tora Sudiro menambah kedalaman emosional dalam cerita keluarga Maya.

4.Cerita Emosional, Lucu, dan Menghangatkan Hati

Series Still Single tak hanya soal mencari cinta, namun juga tentang menemukan jati diri. Series ini menyajikan kisah penuh tawa dan air mata dari momen konyol saat kencan, pertengkaran sahabat, hingga keharuan hubungan antara keluarga, ayah dan anak.