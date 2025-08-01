Sinopsis Series Vision+ Iiihhh Serrreemm Episode 3, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Iiihhh Serrreemm episode 3 berjudul Hantu Hutan bercerita tentang Bintang, Calista, dan Kelvin yang pergi berkemah di sebuah hutan.

Kakak pembina yang menuntun mereka mengajak para murid untuk bermain treasure hunt. Mulanya, mereka mengikuti permainan dengan antusias namun kemudian muncul rasa takut ketika ada seorang anak hilang.

Mereka curiga bahwa peristiwa itu adalah ulah hantu hutan yang suka menculik anak-anak. “Kita dengar dari warga, dulu pernah ada satu cerita tentang satu anak sekolah yang hilang,” ujar sang pembina.

Bintang kemudian menimpali pernyataan sang pembina dengan mengatakan, “Kalau kata pamanku, itu namanya hantu hutan.”

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan series Vision+ Iiihhh Serrreemm episode 3, hanya di RCTI pada Jumat, 1 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB.

Untuk kenyamanan menonton, gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.**

(SIS)