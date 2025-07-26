Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 29A: Jack Dicegat Debt Collector

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X akan dibahas dalam artikel kali ini. Episode 29A yang tayang Sabtu (26/7/2025) menampilkan ketegangan baru di antara para karakter utama.

Cerita dimulai saat Jack mengantar Iding pulang ke rumahnya. Setelah berpamitan, Jack melanjutkan perjalanan pulang seorang diri. Namun, di tengah perjalanan, ia dicegat oleh sekelompok debt collector yang sudah menunggunya di gang sepi. Ternyata, mereka ingin membalas dendam karena sebelumnya Jack pernah mengeroyok salah satu dari mereka bersama temannya.

Di sisi lain, Guntur, Gagah, dan Perkasa bertemu dengan salah satu kelompok Eeng Cs yang sedang menarik iuran. Sementara itu, Damon juga tengah menarik iuran sendirian. Saat melihat Guntur Cs mendekat, Damon langsung panik dan memilih kabur.

Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Damon berusaha meloloskan diri dari kejaran Guntur Cs hingga akhirnya ia berhasil kabur dengan menumpang ojek online yang melintas. Bahkan, Damon sampai mengancam sang pengemudi agar mempercepat laju motornya demi menghindari Guntur dan kawan-kawan.

Bagaimana kondisi Jack setelah dicegat debt collector? Apakah Damon selamat dari kejaran Guntur cs? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)