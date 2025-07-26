Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 314: Biru Terjebak Kebakaran

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |18:00 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 314: Biru Terjebak Kebakaran
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 314: Biru Terjebak Kebakaran (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 314 yang tayang Sabtu (26/7/2025) menampilkan ketegangan ketika Biru terjebak di dalam gedung yang terbakar, membuat Amira histeris.

Cerita dimulai ketika Baja dan Oki mengikat tangan Biru lalu membuang ponselnya ke semak-semak. Mereka kemudian menyiramkan bensin di sekitar ruko dan mulai menyalakan api. Sementara itu, Amira pulang ke rumah dengan perasaan gelisah dan langsung menghubungi Elang. Dari Elang, Amira mengetahui lokasi terakhir Biru berdasarkan share location yang dikirimkan sebelumnya.

Di sisi lain, Baja dan Oki melaporkan kepada Bram soal pembakaran markasnya. Namun, Bram justru panik karena menyadari Biru masih berada di dalam gedung. Ia pun memerintahkan Baja dan Oki memastikan Biru selamat.

Sementara itu, Biru berusaha keras menyelamatkan diri di tengah kobaran api. Di waktu yang sama, Ratna mengalami mimpi buruk tentang Biru. Elang akhirnya tiba di lokasi dan mendapati gedung sudah dilalap api. Sayangnya, trauma masa lalunya membuat Elang gemetar dan tak mampu bergerak. Ia kemudian menghubungi Dennis untuk meminta bantuan menyelamatkan Biru.

Tak lama, Amira tiba di lokasi. Melihat api yang membesar, ia langsung mencoba masuk untuk menyelamatkan Biru. Elang berusaha menahan Amira, tetapi Amira bersikeras masuk ke dalam gedung demi memastikan Biru selamat.

Bagaimana dengan Biru, apakah mereka berhasil menyelamatkannya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TerbelengguRindu #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Telusuri berita celebrity lainnya
