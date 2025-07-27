Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Preman Pensiun X Eps 29B: Murad Siap Umroh, Iding Kesulitan Uang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |16:59 WIB
Sinopsis Preman Pensiun X Eps 29B: Murad Siap Umroh, Iding Kesulitan Uang
Preman Pensiun
A
A
A

Damon yang dikejar oleh Guntur cs memberitahu Bima. Bima kemudian menghubungi Robot perihal tersebut. Robot meminta Bima, Cano, Damon segera merapat ke markas. Damon menceritakan kejadian yang dialaminya ke Robot. Robot meminta Bima, Cano dan Damon tetap melakukan tugasnya menarik iuran. Untuk urusan Guntur cs, Robot akan meminta Eeng cs kembali menanganinya. 

Murad kembali mencari perlengkapan untuk umroh. Setelah mencari baju muslim, Murad ingin mencari peci baru. Menurutnya, peci lama tidak cocok dengan baju muslim yang baru di beli. Kemudian Murad mengajak Ujang kembali ke toko pakaian muslim. Murad, Ujang berada di toko pakaian muslim, Murad langsung mencari peci dan mencoba beberapa peci dengan berbagai ukuran. Murad cocok dengan salah satu ukuran nya, namun Murad kaget ketika tahu harga peci tersebut seharga 500 ribu rupiah. 

Sementara Iding sedang pusing karena anaknya Hendi perlu uang tambahan untuk les renang dan membeli pakaian renang. Iding pun menceritakan ke Denny harus mencari uang tambahan untuk membeli pakaian renang untuk anak nya. Denny tidak bisa membantu karena butuh uang juga untuk kelahiran istrinya.

Apakah Murad tetap membeli peci tersebut? Bagaimana Iding mendapat uang tambahan untuk anaknya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

