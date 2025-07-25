Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 217: Mulyono Beri Perhitungan pada Mitha

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |17:10 WIB
Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 217: Mulyono Beri Perhitungan pada Mitha
Mencintaimu sekali lagi
A
A
A

Arini marah pada Mulyono dan Ratih. Arini menanyakan kenapa mereka sampai tega melakukan hal itu, apalagi Mulyono yang meminta Arini untuk tidak dekat dengan ibu kandungnya sendiri yaitu Mitha.

Mulyono mengikuti mobil Nadya agar bisa bertemu dengan Mitha. Mulyono akhirnya bertemu dengan Mitha. Ia langsung marah pada Mitha dan tanpa sengaja membicarakan bahwa Arini adalah anak kandung Mitha. Nadya yang mendengar itu langsung kaget.

Walau awalnya marah karena Lingga sudah tahu, akhirnya Arini mengerti bahwa Lingga juga bingung bagaimana memberitahukannya. Lingga berjanji akan selalu menjaga Arini dan menemani menghadapi semua masalah yang ada.

Apa yang akan Arini lakukan selanjutnya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #MencintaimuSekaliLagi #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke
 

(kha)

Telusuri berita celebrity lainnya
