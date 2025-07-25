Sinopsis Mencintaimu Sekali Lagi Eps 217: Mulyono Beri Perhitungan pada Mitha

Arini marah pada Mulyono dan Ratih. Arini menanyakan kenapa mereka sampai tega melakukan hal itu, apalagi Mulyono yang meminta Arini untuk tidak dekat dengan ibu kandungnya sendiri yaitu Mitha.

Mulyono mengikuti mobil Nadya agar bisa bertemu dengan Mitha. Mulyono akhirnya bertemu dengan Mitha. Ia langsung marah pada Mitha dan tanpa sengaja membicarakan bahwa Arini adalah anak kandung Mitha. Nadya yang mendengar itu langsung kaget.

Walau awalnya marah karena Lingga sudah tahu, akhirnya Arini mengerti bahwa Lingga juga bingung bagaimana memberitahukannya. Lingga berjanji akan selalu menjaga Arini dan menemani menghadapi semua masalah yang ada.

Apa yang akan Arini lakukan selanjutnya?



