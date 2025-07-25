Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 102: Alya Ditekan Cakra, Reno Culik Mitha

Alya gelisah memikirkan tekanan Cakra yang terus mendesaknya bercerai dari Devan. Upayanya meyakinkan Cakra lewat telepon gagal karena Cakra menolak mendengarkan dan malah membatin bahwa Alya selalu dalam bahaya selama bersama Devan. Alya pun makin tertekan.

Seusai makan siang, Alya dan Devan tampak akrab bercanda di koridor. Cakra yang melihatnya dari jauh merasa cemburu, lalu menghadang Alya di tempat sepi. Ia memberikan cek kosong dan membujuk Alya bercerai dari Devan, menjanjikan kehidupan layak untuk Alya dan Nisa di Sukabumi.

Devan, Alya dan Tyas pergi ke rumah sakit untuk tes rambut demi mengetahui obat yang dikonsumsi Tyas. Devan yakin kondisi Tyas adalah ulah Tante Mitha yang memberi obat berbahaya, bahkan sempat mempertimbangkan menculik Mitha untuk memaksa pengakuan. Alya menolak ide itu karena menculik adalah tindakan kriminal dan Devan menyetujuinya, namun Reno menawarkan diri mengurusnya. Reno berencana tetap menculik Mitha tanpa sepengetahuan Devan dan Alya.

Apakah Alya akhirnya menerima tawaran Cakra? Akankah misi Reno berhasil? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke



(kha)